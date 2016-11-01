У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

1 листопада 2016 року в державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» створено окремий структурний підрозділ – мисливську дільницю.

Мисливські угіддя, що входять до цієї дільниці розміщені у лісах Ломачинецького (усі ліси цього лісництва), Сокирянського і Романківецького лісництв (частково на території Ломачинецької, Михалківської, Ожівської, Білоусівської, Вашківецької, Коболчинської, Василівської, Гвіздівецької, Волошківської сільських рад а також Новодністровської і Сокирянської міських рад). Площа де вестиметься мисливське господарство складає 6258 га.

Мисливські угіддя в користування державному підприємству «Сокирянське лісове господарство» для ведення мисливського господарства надала Чернівецька обласна рада своїм рішенням від 21 вересня 2016 року № 185-7/16.

Раніше мисливські угіддя у лісах державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» використовувались іншими користувачами, але так як землекористувачі мають переважне право на ведення мисливського господарства, відповідно до Закону України «Про мисливське господарство» було прийнято рішення відкрити і мисливський напрямок у діяльності лісгоспу. Це дасть змогу покращити стан охорони і відтворення мисливської фауни в лісах та сприятиме створенню нових робочих місць і поповнення бюджету надходженнями від видачі ліцензій.

Державне підприємство «Сокирянське лісове господарство» 5 жовтня 2016 року заключило договір з Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства про умови ведення лісового господарства.

На даний час в лісових угіддях державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» проведено мисливське лісовпорядкування, за результатами якого складений проект організації і розвитку мисливського господарства, що погоджений управлінням екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації та Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Основну охорону мисливського фонду проводитимуть 3 єгері та державний міжрайонний мисливствознавець, що працює в державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство», а також лісники .

У мисливському фонді, що наданий лісгоспу зустрічаються 42 види птахів, з яких 13 занесено до Червоної книги України, ще на 5 видів полювання також заборонено. Загалом мисливське значення мають 24 види птахів.

Також у лісах зустрічається 18 видів ссавців (звірів) з яких 4 13 занесено до Червоної книги України, на 1 вид полювання також заборонено.

В угіддях державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» де вестиметься мисливське господарство знаходиться наступна кількість основних мисливських тварин: 126 козуль, 38 кабанів, 18 куниць, 50 борсуків і 100 куріпок.

Для посиленого відтворення поголів’я тварин в мисливських угіддях виділено 1543 га відтворювальних ділянок, де полювання повністю заборонене. Вони знаходяться біля с. Галиця, с. Гвіздівці, ст. Сокиряни, с. Ломачинці (ур. Вишнева), с. Василівці, с. Слобідка, с. Новоолексіївка.

Проектом розвитку і організації мисливського господарства запропоновано створити 5 підгодівельних майданчиків, 8 кормових ремізів, 21 захисний реміз, 36 годівниць, 41 солонець, 2 кормосховища.

Для підгодівлі мисливських тварин планується щороку заготовлювати по 1,3 т сіна і силосу, 2,7 тис. віників із гілок листяних порід, 3 тис. шт. зернових снопиків, 6 т зерна, 8 т кукурудзи, 170 кг коренеплодів, 1,3 т солі.

З метою розведення і розселення у відкриті угіддя оленя та кабана, у Ломачинецькому лісництві функціонує вольєр для напіввільного утримання диких тварин. Площа вольєра становить 5,6 га. Він знаходиться біля адміністративної будівлі Ломачинецького лісництва неподалік автодороги Білоусівка-Ломачинці.

У вольєрі, який розділений на 2 відділення окремо для оленів, окремо для кабанів, є ставок, комплексні підгодівельні майданчики, солонці, годівниці, спеціальні укриття, а також своє «пологове відділення» для свиноматок. Одним словом для тварин створені усі умови.

Працівники державної лісової охорони та єгері державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» посилюють охорону мисливських угідь, адже найстрашнішим ворогом для диких тварин є браконьєри. Ці злочинці одним пострілом зводять нанівець колосальний об´єм праці лісників і єгерів, безжалісно знищують тварин, що були вигодувані і виплекані турботою працівників лісу, наносять величезні збитки державі і лісгоспу.

Варто звернути увагу на розмір штрафу та заподіяної шкоди мисливському господарству незаконним добуванням мисливських тварин, які становлять:

- За одну особу:

Оленя – 15000 грн

Козулі – 8000 грн

Кабана – 10000 грн

Заяця- русака – 500 грн

За незаконне добування тварин передбачена кримінальна відповідальність ст.248 кримінального кодексу України, тому варто 7 разів подумати перш ніж наважуватись на злочин.

Мисливські тварини, що знаходяться в угіддях належать державі. Тільки після отримання на добування або відлов тварин, сплати відповідної вартості самої ліцензії та безпосередньо добування цієї тварини вона перестає належати державі. Отже, браконьєрство наносить шкоду перш за все державі, тобто всьому українському народу, оскільки тварина за добування якої бюджет мав би поповнитись коштами, добувається незаконно.

Крім того користувач мисливських угідь лісгосп, немає можливості повернути собі витрачені кошти на утримання та розмноження цих тварин.

Ще одна небезпека, що чатує на браконьєрів- це нещасні випадки. Браконьєри, як правило полюють незареєстрованою зброєю, що також незаконно, переважно в нічний час доби, що не тільки небезпечно, ай також незаконно. Вони недотримуються правил полювання, наражаючи на смертельну небезпеку і відвідувачів лісу,і працівників лісового господарства.

Не меншою загрозою для браконьєрів є можливість інфікуватись хворобами від вбитих ними тварин. Оскільки лабораторний аналіз незаконно впольованих тварин не проводять. У зоні діяльності державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» вже були випадки інфікування людей від мяса впольованого браконьєром кабана трихімельозом.

«Закликаємо усіх людей з повагою ставитись до диких тварин в лісах та не допускати браконьєрства. Зі свого боку працівники державної лісової охорони державного підприємства «Сокирянське лісове господарство» зроблять усе можливе задля збереження і примноження мисливських тварин для наших нащадків», - зазначив в.о начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий.

