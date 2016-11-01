Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Кабінет Міністрів України Постановою від 26.10.2016 № 758 затвердив Перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

До цього переліку входять:

спеціальні засоби індивідуального захисту,

технічні засоби спостереження,

лікарські засоби,

засоби особистої гігієни,

продукти харчування,

предмети речового забезпечення, які добровільно передані Збройним Силам, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, що утримуються за рахунок коштів держбюджету.

Постанова набрала чинності з 2 листопада 2016 року.



