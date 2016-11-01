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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:35
15 листопада

Виплата одноразової компенсації чорнобильцям

13:24
15 листопада

Законодавство на захисті прав власності

12:59
15 листопада

Чернівецьких дизайнерів і архітекторів запрошують до участі у воркшопі «Правильні вивіски»

12:19
15 листопада

У державному підприємстві «Сокирянське лісове господарство» відкрито мисливську дільницю

12:15
15 листопада

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

12:13
15 листопада

Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

12:11
15 листопада

У Чернівцях знову аварія на водогоні

12:01
15 листопада

Чернівчани знову без води

11:53
15 листопада

Щорiчна вiдпустка за основним мiсцем роботи i на роботi за сумiсництвом надається одночасно

11:52
15 листопада

Роботодавці несуть відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів

11:10
15 листопада

У Чернівцях «горе-підприємці» продають по пляшці пива у день

11:09
15 листопада

Як припинити підприємницьку діяльність

11:08
15 листопада

Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан спізнились на роботу

11:08
15 листопада

«Електронний кабінет» - заощадить час та гроші

11:06
15 листопада

МОЛДОВАНИН НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ОХОРОНЦЯ КОРДОНУ

16:00
14 листопада

У Чернівцях під час кожної фактичної перевірки виявляють акцизні порушення

13:52
14 листопада

До Дня Гідності та Свободи у Чернівцях покажуть міжнародну фотовиставку

12:03
14 листопада

В Чернівцях триває Тиждень знань безпеки життєдіяльності

12:01
14 листопада

Буковинські лісівники забезпечують населення соціальними дровами

11:56
14 листопада

Для договорів та листування можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

11:55
14 листопада

Не забудьте повідомити про відсутність об’єктів обчислення екоподатку

11:54
14 листопада

Цьогоріч Держреєстр платників поповнили 7549 містян

11:50
14 листопада

Як діяти при незаконному звільненні

11:46
14 листопада

Державний стандарт послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів

11:24
14 листопада

Топ - трійка лідерів серед місцевих податків: ПДФО, акциз і плата за землю

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
17 листопада об 11.00
В обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня студента.

18 листопада о 16:00
В галереї «Sweet Арт-ЗНАННЯ» (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться відкриття виставки відомої австрійської архітекторки ХХ ст. Маргарет Шютте-Лігоцкі.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Партнери

Вартість товарів для учасників АТО включається до витрат підприємства

Сьогодні, 12:15 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Кабінет Міністрів України Постановою від 26.10.2016 № 758 затвердив Перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
До цього переліку входять:
спеціальні засоби індивідуального захисту,
технічні засоби спостереження,
лікарські засоби,
засоби особистої гігієни,
продукти харчування,
предмети речового забезпечення, які добровільно передані Збройним Силам, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, що утримуються за рахунок коштів держбюджету.
Постанова набрала чинності з 2 листопада 2016 року.

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