Чернівецьким бізнесменам відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ

Цього року платникам податку на додану вартість, що перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 49,3 млн. грн. ПДВ. Це на 17,6 млн. грн., або більш як на третину перевищує минулорічні показники.

Нагадаємо, що з початку 2016 року ДФС України формує та веде Реєстри заяв платників про повернення сум бюджетного відшкодування (Реєстр 1 та Реєстр 2). Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

До Реєстру 1 відносяться платники, які одночасно відповідають критеріям, встановленим п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу України (далі ПКУ), до Реєстру 2 - платники, які не відповідають таким критеріям.

Заяви платників ПДВ на отримання бюджетного відшкодування вносяться до відповідних Реєстрів автоматично протягом операційного дня їх отримання, у хронологічному порядку їх надходження.

Поверненню з бюджету платникам підлягають лише узгоджені контролюючим органом суми бюджетного відшкодування ПДВ, і дата такого узгодження зазначається в Реєстрах заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Від своєчасності відшкодування ПДВ залежать процеси, направлені на стимулювання інвестиційного клімату в Україні та розвиток бізнес-середовища.

