У Чернівцях знову аварія на водогоні

У зв’язку з виконанням робіт по заміні ділянки водогону Ø900мм. від н/с Шубранець до РЧВ «Попова» в мікрорайоні Ленківці 15-17 листопада 2016 року подача води буде здійснюватися по графіках.



Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М. Олімпіади, Руської, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.



Райони міста, обмежені вулицями: проспект Незалежності, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Головна, буде забезпечуватися водопостачанням з пониженим тиском з 10.00 до 19.00 15, 16 та 17 листопада 2016 року.



Подача води з 22-00 до 07-00 буде відсутня.



На вулицях: Щербанюка, Достоєвського, Кобилянської, Соборної площі, Котляревського, Богомольця, Кафедральній та прилеглих водопостачання буде відсутнє з 10.00 до 19.00 15,16 та 17 листопада 2016 року.



Подача води з 22-00 до 07-00 буде відсутня.



Графік підвозу води буде оприлюднено додатково.