Чернівчани знову без води

Проблеми із водопостачанням будуть три дні – з 15 до 17 листопада

У зв’язку з виконанням робіт по заміні ділянки водогону Ø900мм. від н/с Шубранець до РЧВ «Попова» в мікрорайоні Ленківці 15-17 листопада 2016 року подача води буде здійснюватися за графіком.

Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М. Олімпіади, Руської, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.

Райони міста, обмежені вулицями: проспект Незалежності, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Головна, буде забезпечуватися водопостачанням з пониженим тиском з 10.00 до 19.00 15,16 та 17 листопада 2016 року.

Подача води з 22-00 до 07-00 буде відсутня.

На вулицях: Щербанюка, Достоєвського, Кобилянської, Соборної площі, Котляревського, Богомольця, Кафедральній та прилеглих водопостачання буде відсутнє з 10.00 до 19.00 15,16 та 17 листопада 2016 року.

Подача води з 22-00 до 07-00 буде відсутня.

Графік підвозу води оприлюднять додатково.



джерело: promin.cv.ua



