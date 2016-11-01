Роботодавці несуть відповідальність за невиконання нормативу робочих місць для інвалідів

Норми Закону України «Про основи захищеності інвалідів в Україні»від 21.03.1991 № 875-ХІІ (далі Закон) не встановлюють підстав, за яких роботодавець може бути звільнений від обов’язку виконання нормативу робочих місць для інвалідів та звільнений від відповідальності за його невиконання.

Хто із роботодавців має працевлаштувати інвалідів

Для роботодавців, в т.ч. фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. А якщо працює від 8 до 25 осіб — у кількості одного робочого місця (ст. 19 Закону №875-XII). Тобто такийобов'язок не поширюється на роботодавців з кількістю найманих працівників у розмірі сім та менше.

Визначення нормативу

Працедавці самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до цього нормативу і забезпечують працевлаштування інвалідів.

Водночас, Фонд зауважує, що норми Закону №875-XII не ставлять цей обов’язок підприємства у залежність від будь-яких обставин, з яких інвалід не може працювати на підприємстві, не встановлюють підстав, за яких роботодавець може бути звільнений від обов’язку виконання нормативу та звільнений від відповідальності за невиконання нормативу.

У який спосіб виділити і створити додаткові місця для працевлаштування інвалідів згідно із законодавством, має вирішити підприємство.

Відповідальність за невиконання нормативу

Якщо середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, на роботодавців покладається відповідальність у вигляді штрафу. Так, щороку порушники сплачують до Фонду соцзахисту інвалідів адміністративно-господарські санкції. Їх сума визначається:

- в розмірі середньої річної заробітної плати на підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

- якщо працює від 8 до 15 осіб, - в розмірі половини середньої річної заробітної плати на підприємстві.

У разі незгоди зі штрафом роботодавці мають право відстоювати свої інтереси в суді (в тому числі і у випадках, коли вони не погоджуються з вимогами, заявленими в позовній заяві).



В’ячеслав ХОХУЛЯК

начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області