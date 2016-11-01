У Чернівцях «горе-підприємці» продають по пляшці пива у день

«За даними податкової звітності з акцизного податку за вересень цього року 29 платників, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, задекларували менше 100 гривень роздрібного акцизу за місяць»,- розповіла начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Людмила Осадчук.

Звісно, що під час камеральних перевірок фахівці підрозділу з’ясовують причини таких низьких виторгів підприємців. Іноді - це об’єктивні фактори: ремонт, відкриття нової торгової точки, але буває, що платники зумисне мінімізують свої виторги, сподіваючись сплатити менше податків.

Такі дії, в першу чергу, привертають увагу контролюючих органів, адже підприємець не може постійно працювати собі у збиток. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8 000 гривень на кожний контрольно-касовий апарат; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2 000 гривень. Додамо до вартості ліцензій витрати на оплату праці персоналу, оренду, опалення тощо, - відразу зрозуміло, що підприємець просто намагається приховати виручку, або ж торгує фальсифікатом.

«Завдяки доперевірочному аналізу та різним джерелам інформації, кожна фактична перевірка дотримання законодавчих норм на ринку підакцизної продукції, яку провели фахівці відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ, - результативна»,- розповіла посадовець.

Зокрема, цього року в ході перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства при здійсненні торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами у 97-ми платників було виявлено порушення законодавства, за результатами яких несумлінним підприємцям донараховано більше мільйона фінансових санкцій та акцизного податку.

Окрім того, перед початком фактичної перевірки, посадовими особами фіскального органу може бути здійснена контрольна розрахункова операція, а також під час перевірки посадовими особами, які її проводять, може здійснюватися хронометраж господарських операцій з метою реального відображення готівкової виручки суб’єкта господарювання.

«Не секрет, що найбільші зловживання є саме на ринку підакцизної продукції, але й фіскальні органи не втрачають пильності. У першу чергу, хочу закликати громадян під час купівлі акцизних товарів завжди вимагати фіскальний чек,- це просте правило дасть можливість збільшити надходження місцевих громад, а «нечистих на руку» підприємців позбавить спокуси приховати виручку, або що найгірше,- торгувати фальсифікатом»,- підсумувала Людмила Василівна.

Якщо Ви володієте інформацією про реалізацію, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів, немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, реалізацію таких товарів особам, які не досягли 18 років, чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, просимо надіслати письмове звернення за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А (конфіденційність гарантується).

