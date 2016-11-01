Як припинити підприємницьку діяльність

Порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб визначений розділом XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 зі змінами та доповненнями, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.12.2011 №1562/20300 (далі-Порядок №1588). Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Відповідно до підпункту 1 пункту 11.22 розділу XI Порядку №1588 підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Згідно підпункту 6 пункту 11.22 розділу XI Порядку №1588 після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.

Зняття з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб-підприємців здійснюється згідно з розділом IV Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 № 1553/26330 (далі - Порядок №1162).

Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку №1162 процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

Після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення чи непроведення позапланової документальної перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

Рішення про непроведення перевірки платників єдиного внеску може бути прийнято керівником контролюючого органу за наявності з 01 січня 2011 року або з перевіреного контролюючими органами періоду після цієї дати одночасно за таких умов:

-платником єдиного внеску подана вся передбачена Законом звітність з нульовими показниками;

-платником єдиного внеску у визначеному періоді не використовувалась праця фізичних осіб;

-у контролюючому органі відсутня інформація щодо нарахування (виплати) платнику єдиного внеску доходів, які є базою нарахування єдиного внеску;

-у платника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску;

-платник єдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення), здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.

Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

