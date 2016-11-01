Через безвідповідальність міської влади сотні чернівчан спізнились на роботу

Сьогодні, у час пік, внаслідок обриву лінії не курсували тролейбуси маршруту № 2. Сотні чернівчан не змогли вчасно дістатись роботи, діти до навчальних закладів.
Люди, хто як міг добирався, впихаючись в будь-який транспорт, а хто й пішки, прочекавши тривалий час на морозі.
Влада не змогла чи не захотіла забезпечити безперебійну роботу автоперевезень.
Чому не можна було оперативно спрацювати та відправити автобуси по маршруту № 2?
Хто повинен займатися та відповідати за забезпечення якісних транспортних перевезень міста?
Чому у влади завжди є причини й пояснення своєї непрофесійності?
Таких чому дуже багато. Допоки?
До речі, це стосується не тільки маршруту № 2, сьогодні по всьому місту така ситуація з транспортом, внаслідок великих корок на дорогах.