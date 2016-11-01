МОЛДОВАНИН НАМАГАВСЯ ПІДКУПИТИ ОХОРОНЦЯ КОРДОНУ

Вчора повертаючись на Батьківщину через пункт пропуску «Росошани», 54 - річний молдованин намагався дати хабара прикордонному наряду.

Неправомірною вигодою чоловік розраховував уникнути відповідальності за порушення українського законодавства, а саме за перевищення терміну перебування на території України. Надавши прикордонному наряду паспортний документ, іноземець попередньо вложив у нього грошові кошти у розмірі 700 гривень. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Тепер чоловіку доведеться давати пояснення співробітникам Національної поліції.









