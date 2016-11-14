Теми Дня ТВА понеділок, 14.11.2016



- 40 см снігу, повалені дерева, села без електроенергії та перекриті дороги - наслідки снігопаду на Буковині.

- СБУ попереджає про старт масштабної антидержавної кампанії з боку російських агентів.

- Власники автомобілів з іноземною реєстрацією цими вихідними блокували пункти пропуску.

- Дозвільні документи автоперевізники тепер можуть отримати в Чернівцях.

- Чи розіграють у Молдові білоруський сценарій та чого варто боятися українським можновладцям?

- Аби комунальні підприємства працювали злагоджено та не збанкрутіли, у Чернівцях планують створити наглядові ради.

- Представники "Інституту Сковороди" презентували у Чернівцях культурно-мовний проект під назвою "25".