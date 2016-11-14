Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
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