11-13 листопада чернівецькі пластуни провели табір для людей з громади "Пласт Challenge"

11-13 листопада в смт. Мигове чернівецькі пластуни провели табір длялюдей з громади «Пласт Challenge». Учасники заходу змогли кращепознайомитись з українськими скаутами, поринути у дружню таборовуатмосферу, поспівати пісень при ватрі та побавитись у «велику гру». Тритаборові дні були насиченні різними активностями, від міні-розповідей проорганізацію та видатних пластунів до ігор, співів, туристичного змагу табагатьох інших цікавих видів роботи. Коли усі їхали в Мигове, навкругипанувала ароматна осінь, та гори зустріли нас справжньою зимовою погодоюта прохолодою. Але сніг не завада справжнім пластунам, – і ось вже весьтабір дружно грає в сніжки та малює ангеликів на білому пухкому снігові.Організатори табору зуміли максимально показати Пласт «з середини»,а саме: чим живуть пластуни, які мають настанови та направні, як проводятьсвій вільний час та чим можна займатись в організації у дорослому віці.Скаутинг не лише для дітей – бавитись люблять і дорослі.«"Пласт" справив на мене гарні враження. Коли потрапляєш у колопластунів, тебе одразу підхоплює хвиля дружніх стосунків, теплої атмосферита позитивних емоцій. Тут немає місця для нудьги. А головне – проведений іззадоволенням час приносить ще й користь. Мене навчили розкладати намет,в’язати вузли, окрім того, я дізналася цілу купу веселих ігор, які нікого незалишать байдужим», – поділилась своїми враженнями від табору учасницяАня.І дійсно за ці короткі три дні всі учасники та організатори змогли кращепознайомитись та гарно у теплій атмосфері провести час. І для кожногоучасника табору – це був своєрідний виклик, прокидатись за розкладом,швидко мобілізовувати свої сили та дотримуватись розпорядку дня. Танайбільшим випробуванням була дорога додому по засніженій дорозі, алевсі були налаштовані позитивно і доброзичливо, саме тому ні сніг, нізаметіль, ні холод не зіпсували гарного настрою, подарованого цим табором.