11-13 листопада чернівецькі пластуни провели табір для людей з громади "Пласт Challenge"

11-13 листопада в смт. Мигове чернівецькі пластуни провели табір для
людей з громади «Пласт Challenge». Учасники заходу змогли краще
познайомитись з українськими скаутами, поринути у дружню таборову
атмосферу, поспівати пісень при ватрі та побавитись у «велику гру». Три
таборові дні були насиченні різними активностями, від міні-розповідей про
організацію та видатних пластунів до ігор, співів, туристичного змагу та
багатьох інших цікавих видів роботи. Коли усі їхали в Мигове, навкруги
панувала ароматна осінь, та гори зустріли нас справжньою зимовою погодою
та прохолодою. Але сніг не завада справжнім пластунам, – і ось вже весь
табір дружно грає в сніжки та малює ангеликів на білому пухкому снігові.
Організатори табору зуміли максимально показати Пласт «з середини»,
а саме: чим живуть пластуни, які мають настанови та направні, як проводять
свій вільний час та чим можна займатись в організації у дорослому віці.
Скаутинг не лише для дітей – бавитись люблять і дорослі.
«"Пласт" справив на мене гарні враження. Коли потрапляєш у коло
пластунів, тебе одразу підхоплює хвиля дружніх стосунків, теплої атмосфери
та позитивних емоцій. Тут немає місця для нудьги. А головне – проведений із
задоволенням час приносить ще й користь. Мене навчили розкладати намет,
в’язати вузли, окрім того, я дізналася цілу купу веселих ігор, які нікого не
залишать байдужим», – поділилась своїми враженнями від табору учасниця
Аня.
І дійсно за ці короткі три дні всі учасники та організатори змогли краще
познайомитись та гарно у теплій атмосфері провести час. І для кожного
учасника табору – це був своєрідний виклик, прокидатись за розкладом,
швидко мобілізовувати свої сили та дотримуватись розпорядку дня. Та
найбільшим випробуванням була дорога додому по засніженій дорозі, але
всі були налаштовані позитивно і доброзичливо, саме тому ні сніг, ні
заметіль, ні холод не зіпсували гарного настрою, подарованого цим табором.