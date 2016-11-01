З приходом холодів на лихоманку очікує і вітчизняна валюта, - переконані експерти

Позаяк вибір американців примусив замислитись не лише громадян США, а й усі, без перебільшення країни світу, Україна не могла лишитись осторонь цих процесів. Вітчизняна валюта продовжує втрачати вартість. Очевидно, це зумовлено не лише феноменальною для всього світу новиною про обрання Трампа Президенотом США, а й без цього, достатніх проблем української гривні. Аналітики сходяться у оцінці: у листопаді гривню очікує девальвація.Ще до оголошення результатів виборів в США, готівкова гривня впала до позначки 26,50 за 1 долар на чорному ринку, і це лише о всього на 20 копійок менше, ніж рівень опору 26.70. Фахівці переконані, що ця вартість гривні до долара є певним психологічним бар'єром. Його подолання може викликати панічний настрій, який здатний ще більше послабити гривню.Прихід до влади епатажного бізнесмена породили чутки, що «ручний» для США МВФ може припинити виділяти транші для підтримки нашої країни, що, гіпотетично, може завдати ще більшого удару вітчизняній валюті. Враховуючи, що ще до обрання нового президента США, глава українського НБУ поставила під сумнів надання чергового траншу в розмірі $ 1,3 млрд. від МВФ, ми розуміємо, що брання Трампа, аж ніяк не можна пов’язувати із затримкою чергового траншу від МВФ, адже саме Україна не дуже поспішає з виконанням своїх зобов'язань перед Фондом. Мова, зокрема, йде про прийняття кількох законопроектів щодо пенсійної та земельної реформ, а також про прийняття збалансованого бюджету.Але справжня загроза для гривні криється зовсім не у ставленні до нас МВФ або президентстві Трампа. При існуючому стані справ гривня приречена девальвувати, при чому, незалежно від того, хто очолює Національний банк. У вівторок, 15 листопада о 16.48 по Києву будуть опубліковані нові дані за вересень. Прогноз - негативне сальдо в 1,5 млрд. Тоді як аналогічний період минулого року ми закінчили з плюсом в $ 548,5 млн.Цей показник чітко демонструє всю неспроможність української економіки, з точки зору стабільності національної валюти. Утримувати гривню в жорстких рамках при хронічно негативному сальдо зовнішньої торгівлі вийде рівно стільки, наскільки вистачить золотовалютних резервів і залучених кредитів. І в першому, і в другому питанні ми дуже залежимо від допомоги США. Варто розуміти, що підгодовувати вічно голодну Україну рано чи пізно набридне навіть найлояльнішому до нас очільнику США.Це породжує наступну проблему - Україна в 2017 році повинна виплатити іноземним кредиторам $ 2,5 млрд, що практично напевно завдасть шкоди золотовалютного резерву. Знову ж таки, без допомоги МВФ нам не закрити цю діру. Таким чином, Україна знову потребує допомоги партнерів.При цьому, сама країна не поспішає змінюватися. Ми як і раніше займаємо лідируючі позиції з корупції і пасемо задніх у простоті ведення бізнесу. Ми вимагаємо нових санкцій проти Росії, в той же час, продовжуючи зберігати певні торговельні відносини з агресором. Країна живе за кількома курсами: реальному, банківському та НБУ.У той же час, варто виділити зростання долара США не тільки проти гривні, але і основних світових валют. Незважаючи на прогноз багатьох економістів і аналітиків, які пророкували падіння долара в разі перемоги Трампа, американська валюта не просто повернула собі передвиборні позиції, але і зміцнила їх.З перемогою Трампа ймовірність підвищення ставок на грудневому засіданні FOMC зменшилася з 70% до 56%. Але багато експертів припускають, хороші макроекономічні дані по країні зберігають шанси підвищення на досить високому рівні. Якщо це трапиться, варто очікувати ще більш стрімкого зростання долара.Таким чином, невтішний прогноз по гривні ще більше погіршується зростанням американської валюти. У бюджеті на 2017 рік закладено курс 27,20 гривень за 1 долар США. Тепер це виглядає цілком реальним варіантом в короткостроковій перспективі.http://www.fx-private.com/ua/