У Чернівцях під час кожної фактичної перевірки виявляють акцизні порушення

«Кожна фактична перевірка дотримання законодавчих норм на ринку підакцизної продукції, яку проводять фахівці відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ, - результативна»,- розповіла начальник цього підрозділу Людмила Осадчук.



Зокрема, цього року в ході перевірок питань додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства при здійсненні торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами у 97-ми платників було виявлено порушення законодавства, за результатами яких несумлінним підприємцям донараховано 1,6 млн. грн. фінансових санкцій та акцизного податку інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Фахівцями Чернівецької ОДПІ було виявлено 8 фактів роздрібної торгівлі алкогольними напоями без наявності ліцензій. Штрафна санкція за таке порушення складає 17,0 тис. грн.



Грають поза правовим полем підприємці, які порушують встановлений державою порядок мінімальних та максимальних цін на алкогольні напої та тютюнові вироби. На цьому «погоріли» більше трьох десятків підприємців.



«На жаль, у нашому місті ще є факти реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Цьогоріч зафіксовано 5 таких випадків, сума штрафів за скоєні правопорушення 34 тис. грн. Крім того, учасникам реалізації підакцизних товарів неповнолітнім анульовано ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами»,- розповіла Людмила Василівна.



Звертаємо увагу, що реалізація неякісної підакцизної продукції становить загрозу життю і здоров’ю громадян. Тому інформація про конкретні факти зловживань на ринку підакцизної продукції стане підставою для проведення перевірок недобросовісних підприємців і торгівельних мереж.



Якщо Ви володієте інформацією про реалізацію, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів, немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, реалізацію таких товарів особам, які не досягли 18 років, чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, просимо надіслати письмове звернення за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А (конфіденційність гарантується).



