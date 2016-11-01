Лісники Тарнавського лісництва припинили спробу крадіжки лісу

11 листопада близько 17.00 години майстер лісу обходу №7 Тарнавського лісництва ДП «Чернівецький лісгосп» повідомив лісничому, що в обході №6 чути звук працюючої бензопили.Лісничий виїхав на місце, і по дорозі зустрів підводу, якою керував чоловік з двома дітьми. Підвода була завантажена дровами твердої породи «Бук».На запитання лісничого, чи є у них документи на вантаж, чоловік відповів, що немає. Про це повідомляє Лісівник Буковини.Підводу з дровами у кількості 0,7 кбм (з них 0,3 дрова, а 0,4 – техсировина) було вилучено та доставлено до Тарнавського лісництва. Також лісничий викликав поліцію, яка склала відповідний протокол.Наразі з’ясовуються деталі, відкрито кримінальне провадження.