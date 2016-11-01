Деканоідзе йде у відставку

Глава Національної поліції Хатія Деканоідзе подала у відставку.
Про це пише "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.
За інформацією видання, тимчасово виконувати обов'язки глави Нацполіції буде перший заступник Деканоідзе Вадим Троян.
У МВС інформацію про відставку Gazeta.ua не змогли підтвердити чи спростувати.
"Станом на зараз такої інформації у мене нема. Мені нічого не відомо. Думаю, це чергове вкидання", - сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Хатія Деканоідзе очолила Національну поліцію України 5 листопада 2015 року. До того була радником глави МВС Арсена Авакова.
7 листопада про свою відставку оголосив начальник Національної поліції Одещини Ґіорґі Лорткіпанідзе. Того ж дня подав у відставку губернатор Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі