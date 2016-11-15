15 листопада о 15:00

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:00
14 листопада

У Чернівцях під час кожної фактичної перевірки виявляють акцизні порушення

13:52
14 листопада

До Дня Гідності та Свободи у Чернівцях покажуть міжнародну фотовиставку

12:03
14 листопада

В Чернівцях триває Тиждень знань безпеки життєдіяльності

12:01
14 листопада

Буковинські лісівники забезпечують населення соціальними дровами

11:56
14 листопада

Для договорів та листування можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

11:55
14 листопада

Не забудьте повідомити про відсутність об’єктів обчислення екоподатку

11:54
14 листопада

Цьогоріч Держреєстр платників поповнили 7549 містян

11:50
14 листопада

Як діяти при незаконному звільненні

11:46
14 листопада

Державний стандарт послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів

11:24
14 листопада

Топ - трійка лідерів серед місцевих податків: ПДФО, акциз і плата за землю

11:24
14 листопада

Термін дії сертифікатів електронних ключів – два роки

11:23
14 листопада

Чернівецькі працедавці сплатили майже 650 млн. грн. ЄСВ

11:12
14 листопада

Через заметіль у Чернівцях діти не пішли до школи

10:46
14 листопада

У Чернівцях "АЗОВ" відкрив гарячу лінію допомоги

10:37
14 листопада

На кордоні іноземець намагався підкупити прикордонника

10:31
14 листопада

В «Крайслері» між моторним відсіком та салоном прикордонники знайшли сигарети

10:28
14 листопада

Система, яка працює на захисті прав людини та громадянина

22:43
13 листопада

14-річну дівчинку, яка перебувала у розшуку, знайшли на вулиці Руській

22:37
13 листопада

Українські заробітчани масово їдуть до Польщі

21:57
13 листопада

Буковинські правоохоронці мають непогані статки

21:21
13 листопада

На Буковині перекрито траси у семи районах

21:14
13 листопада

Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху

21:08
13 листопада

У зв`язку з негодою в понеділок, 14 листопада, в чернівецьких школах відмінено навчання

17:32
13 листопада

У Чернівцях відкрили пункт видачі дозволів автоперевізникам

19:03
11 листопада

Буковина готується до удару стихії

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
14 листопада о 13.00
відбудеться брифінг голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука щодо ситуації із подоланням наслідків негоди, яка вирувала в області з 12 по 14 листопада.
Місце проведення: фойє ІІІ поверху (біля приймальні голови облдержадміністрації).
14 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
14 листопада о 15.30
у каб. 202 відбудеться зустріч з питань впровадження наглядових рад комунальних підприємств міста за участю начальника юридичного управління міської ради Олександра Шиби, керівників комунальних підприємств, депутатів міської ради.
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О.Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
Вхід на фотовиставку – вільний.
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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15 листопада о 15:00

15-11-2016, 14:53 / Коментарів: 0
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О.Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
Вхід на фотовиставку – вільний.

Метою виставки є просвітницько-інформаційна діяльність спрямована на донесення об’єктивної інформації щодо конфлікту на сході України з точки зору міжнародного гуманітарного права та порушення прав людини Російською Федерацією. Фотовиставка виступає документальним доказом порушень Додаткового протоколу ІІ до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949. Мова йде про основні гарантії гуманного поводження, посягання на життя, здоров'я, фізичний і психічний стан осіб, отримання освіти дітьми та інше.

В роботах також представлена діяльність захисників незалежності України – військових окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» у складі 93 механізованої бригади Збройних сил України.
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