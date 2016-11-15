15 листопада о 15:00

у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, вул. О.Кобилянської, 47 (ІІ поверх, читальний зал) відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».

Вхід на фотовиставку – вільний.



Метою виставки є просвітницько-інформаційна діяльність спрямована на донесення об’єктивної інформації щодо конфлікту на сході України з точки зору міжнародного гуманітарного права та порушення прав людини Російською Федерацією. Фотовиставка виступає документальним доказом порушень Додаткового протоколу ІІ до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949. Мова йде про основні гарантії гуманного поводження, посягання на життя, здоров'я, фізичний і психічний стан осіб, отримання освіти дітьми та інше.



В роботах також представлена діяльність захисників незалежності України – військових окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» у складі 93 механізованої бригади Збройних сил України.

