Не вмієш організувати, бери шуфлю в руки і сам прибирай сніг

У понеділок зранку і аж до «Марічки» (о 12.00 сурма на Ратуші виграє «Марічку») добрий десяток працівників дорожніх служб з лопатами прибирали сніг біля міської ради. Працювали у той час дві одиниці техніки.
По всьому місту без техніки одними лопатами підприємці, офісні працівники кидали сніг, розчищали тротуари і під’їзди.
Чому працівники міськради не робили порядок біля себе, а інших змушували робити?
У той час поки комунальники робили добре міськурядівцям, біля обласної ради й кінь не валявся. Ні Мунтян, ні Фищук не взяли шуфлі у руки і разом зі своїми підлеглими не вийшли на прибирання снігу.
Питається у такій нескладній задачі: Чому чиновники міста й області інших змушують прибирати сніг, а самі сидять у теплих кабінетах і ніц не роблять?
Якби вони змогли організувати роботу так, що людям не треба б було у заторах стояти чи сніг кидати, чи ноги на ожеледі ломати, то нехай би сиділи собі сиднем.
Так, ж ні! І організувати вони нездалі, й робити руками не хочуть.
То чому вони ще досі сидять?