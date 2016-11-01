Що, Де, Коли

відбудеться брифінг голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука щодо ситуації із подоланням наслідків негоди, яка вирувала в області з 12 по 14 листопада.

Місце проведення: фойє ІІІ поверху (біля приймальні голови облдержадміністрації).

у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.

у каб. 202 відбудеться зустріч з питань впровадження наглядових рад комунальних підприємств міста за участю начальника юридичного управління міської ради Олександра Шиби, керівників комунальних підприємств, депутатів міської ради.