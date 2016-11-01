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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:52
14 листопада

До Дня Гідності та Свободи у Чернівцях покажуть міжнародну фотовиставку

12:03
14 листопада

В Чернівцях триває Тиждень знань безпеки життєдіяльності

12:01
14 листопада

Буковинські лісівники забезпечують населення соціальними дровами

11:56
14 листопада

Для договорів та листування можна використовувати ключі АЦСК ІДД ДФС

11:55
14 листопада

Не забудьте повідомити про відсутність об’єктів обчислення екоподатку

11:54
14 листопада

Цьогоріч Держреєстр платників поповнили 7549 містян

11:50
14 листопада

Як діяти при незаконному звільненні

11:46
14 листопада

Державний стандарт послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів

11:24
14 листопада

Топ - трійка лідерів серед місцевих податків: ПДФО, акциз і плата за землю

11:24
14 листопада

Термін дії сертифікатів електронних ключів – два роки

11:23
14 листопада

Чернівецькі працедавці сплатили майже 650 млн. грн. ЄСВ

11:12
14 листопада

Через заметіль у Чернівцях діти не пішли до школи

10:46
14 листопада

У Чернівцях "АЗОВ" відкрив гарячу лінію допомоги

10:37
14 листопада

На кордоні іноземець намагався підкупити прикордонника

10:31
14 листопада

В «Крайслері» між моторним відсіком та салоном прикордонники знайшли сигарети

10:28
14 листопада

Система, яка працює на захисті прав людини та громадянина

22:43
13 листопада

14-річну дівчинку, яка перебувала у розшуку, знайшли на вулиці Руській

22:37
13 листопада

Українські заробітчани масово їдуть до Польщі

21:57
13 листопада

Буковинські правоохоронці мають непогані статки

21:21
13 листопада

На Буковині перекрито траси у семи районах

21:14
13 листопада

Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху

21:08
13 листопада

У зв`язку з негодою в понеділок, 14 листопада, в чернівецьких школах відмінено навчання

17:32
13 листопада

У Чернівцях відкрили пункт видачі дозволів автоперевізникам

19:03
11 листопада

Буковина готується до удару стихії

16:50
11 листопада

На реалізацію ідей чернівчан з бюджету спрямують 10 мільйонів гривень

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
14 листопада о 13.00
відбудеться брифінг голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука щодо ситуації із подоланням наслідків негоди, яка вирувала в області з 12 по 14 листопада.
Місце проведення: фойє ІІІ поверху (біля приймальні голови облдержадміністрації).
14 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
14 листопада о 15.30
у каб. 202 відбудеться зустріч з питань впровадження наглядових рад комунальних підприємств міста за участю начальника юридичного управління міської ради Олександра Шиби, керівників комунальних підприємств, депутатів міської ради.
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Партнери

14 листопада о 15.30

Сьогодні, 15:13 / Коментарів: 0
у каб. 202 відбудеться зустріч з питань впровадження наглядових рад комунальних підприємств міста за участю начальника юридичного управління міської ради Олександра Шиби, керівників комунальних підприємств, депутатів міської ради.
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