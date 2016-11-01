В Чернівцях триває Тиждень знань безпеки життєдіяльності

Зокрема 10 – 11 листопада для учнів 9-их - 11-х класів ЗОШ №20 та Чернівецької гімназії № 3 рятувальники та педагоги закладу провели відкриті уроки на протипожежну тематику. Для кращого розуміння правил безпеки для школярів було продемонстровано відеоролики. Вогнеборці вчили дітей користуватися первинними засобами пожежогасіння та правильним діям у надзвичайних ситуаціях.Окрім цього, рятувальники Чернівецького міськоговідділу Управління ДСНС впродовж кількох днів провели бесіди зі школярами на теми «Небезпека вдома й на вулиці», «Правила користування побутовими, газо- та електроприладами», «Дії під час пожежі у квартирі» - повідомляє Чернівецький міський відділ УДСНС.