Буковинські лісівники забезпечують населення соціальними дровами

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що в період з 1.01.2016 по 31.10. 2016 державними лісогосподарськими підприємствами реалізовано для населення та закладів соціальної сфери 141155,23 кбм. дров паливних, з них:
- учасникам АТО – 1749,578 кбм.;
- населенню – 75581,568 кбм.;
- закладам освіти – 11989,867 кбм.;
- закладам охорони здоров’я 731,405 кбм;
- закладам культури 740,054 кбм;
- працівникам 13124,21 кбм;
- сільським радам 2360,664 кбм;
- іншим категоріям 34877,9 кбм.
При цьому інформуємо, що наявний ресурс дозволяє до кінця року реалізувати понад 17 тис. кбм. дров паливних для населення та закладів соц. сфери. Співробітники шкіл, дитячих садочків, лікарень, інших лісгоспів організацій можуть звертатись до області із заявами на ім’я директора.
Адреси управлінь лісогосподарських підприємств ви знайдете за посиланням: http://www.cvoulg.cv.ukrtel.net/kontakt.html
Забезпечення населення та закладів соціальної сфери дровами є одним з пріоритетних завдань для лісогосподарських підприємств області та перебуває на постійному контролі їх керівників та управління.