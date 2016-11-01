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Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
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Місце проведення: фойє ІІІ поверху (біля приймальні голови облдержадміністрації).
14 листопада о 15.00
у каб. 202 відбудеться брифінг Чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
14 листопада о 15.30
у каб. 202 відбудеться зустріч з питань впровадження наглядових рад комунальних підприємств міста за участю начальника юридичного управління міської ради Олександра Шиби, керівників комунальних підприємств, депутатів міської ради.
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Як діяти при незаконному звільненні

Сьогодні, 11:50 / Коментарів: 0
Доброго дня, Павле Дмитровичу. У моєму житті сталася дуже неприємна ситуація, в один день мене просто викликали до керівництва і примусили підписати наказ про звільнення. Це сталося без попереджень і без будь-яких зрозумілих для мене причин. Єдине, що сказали – так треба. Що я можу вдіяти в цій ситуації?
Миколай Урсакі

Як діяти при незаконному звільненніМІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ:

Схожі випадки, на жаль, не поодинокі в наших реаліях. Українське законодавство у випадку незаконного звільнення дає можливість у судовому порядку захистити свої інтереси та поновитися на попередньому місці роботи.

Звернутися з позовною заявою можна як за місцем розташування підприємства, так і за місцем Вашого проживання.

Кодекс законів про працю визначає, що зробити це необхідно впродовж 1 місяця з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Однак, у разі пропуску місячного терміну з поважних причин, суд може поновити цей строк.

Варто зазначити, що жодних витрат Ви не понесете, оскільки громадяни, які звертаються з питань такого роду, звільняються від сплати судового збору.
Якщо суд визнає незаконність звільнення, одночасно з прийняттям рішення про поновлення на роботі він ухвалює рішення про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Максимальний строк виплат – 1 рік, але, якщо заява розглядається більше року не з вини працівника, суд виносить рішення про виплату за весь час вимушеного прогулу.

Прошу звернути увагу на те, що працівника мають поновити з дати звільнення, а не з дати винесення судом відповідного рішення.

При цьому, рішення суду вважається виконаним лише після видання відповідного наказу, в якому обов’язково повинні міститься пункти:
1) про скасування наказу про звільнення;
2) про поновлення працівника на посаді, яку він займав до звільнення;
3) про виплату працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Окрім цього, роботодавець має внести запис до трудової книжки, яким запис про звільнення визнається недійсним і зробити запис про поновлення на попередній роботі. Або ж, на прохання особи, їй може бути видано «Дублікат» трудової книжки без внесення до неї запису про звільнення.

Важливий момент: час оплаченого вимушеного прогулу зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

У разі затримки з виконанням рішення, суд може винести ухвалу про виплату середнього заробітку за час затримки, виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, які передували звільненню.

Ще одна важлива деталь: хочу застерегти роботодавців від спроб ігнорувати судове рішення. У такому разі їм загрожує штраф та попередження про кримінальну відповідальність.

Більш детальні роз’яснення та адвокатську допомогу під час супроводження справи можна отримати в одному з наших центрів чи бюро правової допомоги. Дізнатися, де розташований найближчий пункт допомоги можна на сайті Мін’юсту або за телефоном гарячої лінії 0(800) 213-103.
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