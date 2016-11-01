Як діяти при незаконному звільненні

Доброго дня, Павле Дмитровичу. У моєму житті сталася дуже неприємна ситуація, в один день мене просто викликали до керівництва і примусили підписати наказ про звільнення. Це сталося без попереджень і без будь-яких зрозумілих для мене причин. Єдине, що сказали – так треба. Що я можу вдіяти в цій ситуації?
Миколай Урсакі
МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ:
Схожі випадки, на жаль, не поодинокі в наших реаліях. Українське законодавство у випадку незаконного звільнення дає можливість у судовому порядку захистити свої інтереси та поновитися на попередньому місці роботи.
Звернутися з позовною заявою можна як за місцем розташування підприємства, так і за місцем Вашого проживання.
Кодекс законів про працю визначає, що зробити це необхідно впродовж 1 місяця з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Однак, у разі пропуску місячного терміну з поважних причин, суд може поновити цей строк.
Варто зазначити, що жодних витрат Ви не понесете, оскільки громадяни, які звертаються з питань такого роду, звільняються від сплати судового збору.
Якщо суд визнає незаконність звільнення, одночасно з прийняттям рішення про поновлення на роботі він ухвалює рішення про виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Максимальний строк виплат – 1 рік, але, якщо заява розглядається більше року не з вини працівника, суд виносить рішення про виплату за весь час вимушеного прогулу.
Прошу звернути увагу на те, що працівника мають поновити з дати звільнення, а не з дати винесення судом відповідного рішення.
При цьому, рішення суду вважається виконаним лише після видання відповідного наказу, в якому обов’язково повинні міститься пункти:
1) про скасування наказу про звільнення;
2) про поновлення працівника на посаді, яку він займав до звільнення;
3) про виплату працівнику середнього заробітку за час вимушеного прогулу.
Окрім цього, роботодавець має внести запис до трудової книжки, яким запис про звільнення визнається недійсним і зробити запис про поновлення на попередній роботі. Або ж, на прохання особи, їй може бути видано «Дублікат» трудової книжки без внесення до неї запису про звільнення.
Важливий момент: час оплаченого вимушеного прогулу зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.
У разі затримки з виконанням рішення, суд може винести ухвалу про виплату середнього заробітку за час затримки, виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, які передували звільненню.
Ще одна важлива деталь: хочу застерегти роботодавців від спроб ігнорувати судове рішення. У такому разі їм загрожує штраф та попередження про кримінальну відповідальність.
Більш детальні роз’яснення та адвокатську допомогу під час супроводження справи можна отримати в одному з наших центрів чи бюро правової допомоги. Дізнатися, де розташований найближчий пункт допомоги можна на сайті Мін’юсту або за телефоном гарячої лінії 0(800) 213-103.