Державний стандарт послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів

Розвиток соціальних послуг для вихованців та випускників інтернатних закладів в останні роки набуває все більшої актуальності. Активізуються недержавні організації, громадські об’єднання, благодійні фонди, які безпосередньо залучені до надання соціальних послуг зазначеній соціальній групі.

Більшість випускників інтернатів мають труднощі у плануванні свого майбутнього, виборі професії, яка б відповідала їх потребами та інтересам, вищого навчального закладу для її отримання, а по завершенні обраної освіти, пошуку роботи та збереженні стабільності й росту в професійній діяльності.



Зважаючи на це стає актуальною потреба у розвитку системи професійних соціальних послуг для осіб цієї соціальної групи. Своєчасне отримання якісної підтримки допоможе випускникам інтернатних закладів успішно подолати труднощі та ризики перехідного періоду та стати повноцінними, успішними членами громади.



Мінсоцполітики наказом від 26.09.2016 N 1067 затвердило Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ).



Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціальної інтеграції випускникам інтернатних закладів (установ), показники її якості для суб'єктів усіх форм власності та господарювання, які надають цю послугу, та застосовується для:



- організації надання соціальної послуги соціальної інтеграції вихованцям інтернатних закладів (установ) різних типів і форм власності з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які у поточному навчальному році здобувають базову або повну загальну середню освіту, та особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувались в інтернатних закладах (установах);

- здійснення моніторингу та контролю за якістю надання соціальної послуги соціальної інтеграції.



Стандарт послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів входить до складу нормативно-правової бази системи державних соціальних стандартів і нормативів.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області