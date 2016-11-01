У чернівецькому дитсадку дівчинка отримала опіки

Першотравневий районний суд м. Чернівці визнав винною медичну сестру ДНЗ № 48 «Гніздечко» у службовій недбалості. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 12.11.2015 старша медична сестра вказаного дошкільного навчального закладу несумлінно віднеслася до своїх обов’язків та дозволила видати діткам їжу з надмірно високою температурою.
Під час обіду п’ятирічна дівчинка з необережності перекинула на себе гарячий суп, в результаті чого отримала опіки І-ІІ ступеня.
Суд призначив медсестрі покарання у виді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.
Крім того, з обвинуваченої стягнуто матеріальну та моральну шкоду, завдану потерпілій.