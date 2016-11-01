Термін дії сертифікатів електронних ключів – два роки

Чернівецька ОДПІ нагадує, що з 01 листопада 2013 року було подовжено термін дії посилених сертифікатів ключів – до двох років з моменту їх формування.

Відповідно до положень Регламенту АЦСК ІДД посилені сертифікати відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД (http://acskidd.gov.ua).



Звертаємо увагу користувачів, що для завчасного здійснення процедури повторної генерації електронних ключів, у зв’язку із закінченням терміну дії сертифікатів і особистих ключів, платникам податків варто перевірити їх термін дії.



Чернівчани можуть оформити сертифікати електронних ключів у відділі реєстрації користувачів, який знаходиться у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а, кабінет 110. Довідки за телефоном: 51-43-79.