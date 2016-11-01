Чернівецькі працедавці сплатили майже 650 млн. грн. ЄСВ

Цього року платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, поповнили бюджет на 646,2 мільйони гривень. Це на 20 мільйонів гривень більше запланованих показників - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



При цьому, лише у жовтні на рахунки Держказначейства перераховано 66,9 мільйонів гривень цього податку.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що єдиний внесок нараховується у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати, яка з 1 травня 2016 року становить 1450 гривень, а з 1 грудня її розмір зросте до 1600 гривень Тобто, мінімальний страховий внесок до грудня 2016 року буде 319 гривень за місяць (1450 грн. х 0,22), а з 1 грудня – 352 гривні (1600 грн. х 0,22).



Звертаємо увагу, що з 1 липня цього року для платників єдиного внеску розширено функції електронного сервісу Державної фіскальної служби «Електронний кабінет платника» (cabinet.sfs.gov.ua), що дало можливість надсилати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новими формами.

