Секретний автопарк МВС

Дорогі автомобілі за державні кошти дуже полюбляла купувати минула влада. Нові керманичі країни, щойно потрапивши у високі кабінети, з метою економії оголосили тотальний розпродаж люксових авто.От тільки цей розпродаж чомусь не торкнувся Міністерства внутрішніх справ, де керівники і далі користуються автомобілями злочинної влади. Наприклад, один із заступників міністра Арсена Авакова навіть не гребує Каділаком Ескалейд, який коштує близько 50 тисяч доларів.У минулих програмах ми розповідали про автопарки Служби безпеки та Генпрокуратури. А на яких автівках їздять у Міністерстві внутрішніх справ? Про це у продовженні серії розслідуваннь Михайла Ткача «Секретний автопарк».Програма «СХЕМИ» – проект Радіо Свобода та UA:Першого каналу.Ведуча: Наталія Седлецька