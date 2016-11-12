Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
Субота, 12.11.2016: - Мітинги проти новообраного президента сколихнули найбільші міста Америки. - Чи навчилися українці ставити оцінку "незадовільно" парламентарям, котрі не виправдали довіри? - Чи під силу депутатам їхні обов’язки та чи літатимуть містяни не лише до столиці? - Зима не стане несподіванкою, запевняють комунальники. - Новий споживчий кошик для українця. Чи збігається математика чиновників із реальністю? - У Чернівцях завершилось голосування за ідеї містян. - В ефірах радіостанцій побільшає української музики. - На Кіцманщині відкрили нову будівлю лікарської амбулаторії практики сімейної медицини. - Впровадження страхової медицини на Буковині, або як українці переймають досвід країн ЄС. - У Чернівцях на вулиці Прутській продають житло у нежитловій будівлі. - Жива хірургія - звична практика у всьому світі, доступна навіть для українських районних лікарень. - Паралізованій матері двох діток Ользі Лапці потрібно ще 15 000 гривень, аби дізнатися, як лікувати її недугу.