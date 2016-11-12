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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:46
14 листопада

У Чернівцях "АЗОВ" відкрив гарячу лінію допомоги

10:37
14 листопада

На кордоні іноземець намагався підкупити прикордонника

10:31
14 листопада

В «Крайслері» між моторним відсіком та салоном прикордонники знайшли сигарети

10:28
14 листопада

Система, яка працює на захисті прав людини та громадянина

22:43
13 листопада

14-річну дівчинку, яка перебувала у розшуку, знайшли на вулиці Руській

22:37
13 листопада

Українські заробітчани масово їдуть до Польщі

21:57
13 листопада

Буковинські правоохоронці мають непогані статки

21:21
13 листопада

На Буковині перекрито траси у семи районах

21:14
13 листопада

Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху

21:08
13 листопада

У зв`язку з негодою в понеділок, 14 листопада, в чернівецьких школах відмінено навчання

17:32
13 листопада

У Чернівцях відкрили пункт видачі дозволів автоперевізникам

19:03
11 листопада

Буковина готується до удару стихії

16:50
11 листопада

На реалізацію ідей чернівчан з бюджету спрямують 10 мільйонів гривень

15:54
11 листопада

На Буковині зібрано врожаю на площі 120,7 тис.га

15:42
11 листопада

Майбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливості електронних сервісів ДФС

14:30
11 листопада

Новоселицький лісівник завдав державі шкоди на 200 тис.грн

14:26
11 листопада

На Буковину насувається негода

14:17
11 листопада

Буковинські вогнеборці врятували 86-річну пенсіонерку

14:10
11 листопада

Сьогодні у Чернівцях увімкнуть сирени

13:02
11 листопада

На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет

12:14
11 листопада

«Пульс» - знахідка для незадоволених роботою фіскалів

12:13
11 листопада

Чернівецький малий бізнес сплатив майже 100 млн. грн. єдиного податку

12:11
11 листопада

Податковий звіт неприбутківців: алгоритм заповнення

11:50
11 листопада

14-15 листопада для журналістів місцевих ЗМІ відбудеться прес-тур «Перші результати децентралізації»

11:48
11 листопада

Майстер лісу завдав державі шкоди на 200 тис. грн.

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Теми тижня ТВА. Субота, 12.11.2016

Сьогодні, 10:42 / Коментарів: 0


Субота, 12.11.2016:
- Мітинги проти новообраного президента сколихнули найбільші міста Америки.
- Чи навчилися українці ставити оцінку "незадовільно" парламентарям, котрі не виправдали довіри?
- Чи під силу депутатам їхні обов’язки та чи літатимуть містяни не лише до столиці?
- Зима не стане несподіванкою, запевняють комунальники.
- Новий споживчий кошик для українця. Чи збігається математика чиновників із реальністю?
- У Чернівцях завершилось голосування за ідеї містян.
- В ефірах радіостанцій побільшає української музики.
- На Кіцманщині відкрили нову будівлю лікарської амбулаторії практики сімейної медицини.
- Впровадження страхової медицини на Буковині, або як українці переймають досвід країн ЄС.
- У Чернівцях на вулиці Прутській продають житло у нежитловій будівлі.
- Жива хірургія - звична практика у всьому світі, доступна навіть для українських районних лікарень.
- Паралізованій матері двох діток Ользі Лапці потрібно ще 15 000 гривень, аби дізнатися, як лікувати її недугу.
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