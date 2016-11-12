Теми тижня ТВА. Субота, 12.11.2016





Субота, 12.11.2016:

- Мітинги проти новообраного президента сколихнули найбільші міста Америки.

- Чи навчилися українці ставити оцінку "незадовільно" парламентарям, котрі не виправдали довіри?

- Чи під силу депутатам їхні обов’язки та чи літатимуть містяни не лише до столиці?

- Зима не стане несподіванкою, запевняють комунальники.

- Новий споживчий кошик для українця. Чи збігається математика чиновників із реальністю?

- У Чернівцях завершилось голосування за ідеї містян.

- В ефірах радіостанцій побільшає української музики.

- На Кіцманщині відкрили нову будівлю лікарської амбулаторії практики сімейної медицини.

- Впровадження страхової медицини на Буковині, або як українці переймають досвід країн ЄС.

- У Чернівцях на вулиці Прутській продають житло у нежитловій будівлі.

- Жива хірургія - звична практика у всьому світі, доступна навіть для українських районних лікарень.

- Паралізованій матері двох діток Ользі Лапці потрібно ще 15 000 гривень, аби дізнатися, як лікувати її недугу.