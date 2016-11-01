Чернівецькі АЗОВці завітали до притулку для тварин

12 листопада, у суботу, активісти Цивільного Корпусу АЗОВ м.Чернівці завітали до притулку для тварин, щоб допомогти встановити вольєри для собак. Незважаючи на холод та сніг хлопці викопували ями та встановлювали основу, з якої потім робили вольєри.Кожен день чернівецькі вулиці поповнюються новими безпритульними тваринами, яких викинули господарі. Друзі, не будьте байдужі до наших менших братів! Особливо зараз, коли на вулиці холодно і тваринам немає де сховатися.Зателефонуйте до притулку для тварин +38095-526-00-45, якщо ви побачили замерзаючих, скалічених тварин. Рятуючи одну тварину ми не зможемо змінити світ, але можемо змінити світ цієї тварини.#ЦК_Азов #Чернівці #тварини #притулок #допомога #собаки