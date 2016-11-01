На кордоні іноземець намагався підкупити прикордонника

Чергову спробу дачі неправомірної вигоди зафіксували в пункті пропуску «Порубне». Іноземець намагалася таким чином вирішити питання щодо безперешкодного перетину кордону автомобілем «БМВ». Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Так, 11 листопада в пункті пропуску «Порубне» Чернівецького загону, було зафіксовано спробу дачі хабара прикордонному наряду. Під час паспортного контролю громадян Йорданії, який прямувала на виїзд з України, надав для перевірки документ в якому знаходились грошові кошти. Таким чином 21-річний чоловік намагалася вирішити питання щодо безперешкодного перетину кордону автомобіля.З метою прийняття правового рішення, щодо можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», про даний факт було повідомлено представникам Національної полії в Чернівецькій області.Керівництво Чернівецького прикордонного загону черговий раз звертається до усіх учасників міжнародного руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників прикордонного відомства, пропонуючи хабар за прийняття неправомірних рішень - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.