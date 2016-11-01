На кордоні іноземець намагався підкупити прикордонника

Чергову спробу дачі неправомірної вигоди зафіксували в пункті пропуску «Порубне». Іноземець намагалася таким чином вирішити питання щодо безперешкодного перетину кордону автомобілем «БМВ». Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, 11 листопада в пункті пропуску «Порубне» Чернівецького загону, було зафіксовано спробу дачі хабара прикордонному наряду. Під час паспортного контролю громадян Йорданії, який прямувала на виїзд з України, надав для перевірки документ в якому знаходились грошові кошти. Таким чином 21-річний чоловік намагалася вирішити питання щодо безперешкодного перетину кордону автомобіля.
З метою прийняття правового рішення, щодо можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», про даний факт було повідомлено представникам Національної полії в Чернівецькій області.
Керівництво Чернівецького прикордонного загону черговий раз звертається до усіх учасників міжнародного руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників прикордонного відомства, пропонуючи хабар за прийняття неправомірних рішень - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.