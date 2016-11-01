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10:46
14 листопада

У Чернівцях "АЗОВ" відкрив гарячу лінію допомоги

10:37
14 листопада

На кордоні іноземець намагався підкупити прикордонника

10:31
14 листопада

В «Крайслері» між моторним відсіком та салоном прикордонники знайшли сигарети

10:28
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Система, яка працює на захисті прав людини та громадянина

22:43
13 листопада

14-річну дівчинку, яка перебувала у розшуку, знайшли на вулиці Руській

22:37
13 листопада

Українські заробітчани масово їдуть до Польщі

21:57
13 листопада

Буковинські правоохоронці мають непогані статки

21:21
13 листопада

На Буковині перекрито траси у семи районах

21:14
13 листопада

Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху

21:08
13 листопада

У зв`язку з негодою в понеділок, 14 листопада, в чернівецьких школах відмінено навчання

17:32
13 листопада

У Чернівцях відкрили пункт видачі дозволів автоперевізникам

19:03
11 листопада

Буковина готується до удару стихії

16:50
11 листопада

На реалізацію ідей чернівчан з бюджету спрямують 10 мільйонів гривень

15:54
11 листопада

На Буковині зібрано врожаю на площі 120,7 тис.га

15:42
11 листопада

Майбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливості електронних сервісів ДФС

14:30
11 листопада

Новоселицький лісівник завдав державі шкоди на 200 тис.грн

14:26
11 листопада

На Буковину насувається негода

14:17
11 листопада

Буковинські вогнеборці врятували 86-річну пенсіонерку

14:10
11 листопада

Сьогодні у Чернівцях увімкнуть сирени

13:02
11 листопада

На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет

12:14
11 листопада

«Пульс» - знахідка для незадоволених роботою фіскалів

12:13
11 листопада

Чернівецький малий бізнес сплатив майже 100 млн. грн. єдиного податку

12:11
11 листопада

Податковий звіт неприбутківців: алгоритм заповнення

11:50
11 листопада

14-15 листопада для журналістів місцевих ЗМІ відбудеться прес-тур «Перші результати децентралізації»

11:48
11 листопада

Майстер лісу завдав державі шкоди на 200 тис. грн.

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
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В «Крайслері» між моторним відсіком та салоном прикордонники знайшли сигарети

Сьогодні, 10:31 / Коментарів: 0
Цими днями на Буковині прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили контрабандне куриво в автомобілі «Крайслер».

Автівкою залишав Україну через пункт пропуску «Порубне» громадянин Румунії. Під час проходження контролю прикордонники помітили, що чоловік помітно хвилюється, тому його автомобіль вирішили перевірити більш ретельно. У ході спільного с митниками огляду були знайдені приховані тютюнові вироби. Їх іноземець планував непомітно перевезти між моторним відсіком та салоном автомобіля. Загалом працівники пункту пропуску дістали зі сховку 270 пачок сигарет. Крім того, за спробу приховати перевезти куриво румун позбувся і свого транспортного засобу, який оцінили у 150 тисяч гривень - повідомляє ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗМІ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.

Нагадаємо, що вчора через контрабанду сигарет втратив автівку вартістю 200 тисяч гривень і наш співвітчизник. Вранці він перетинав кордон через пункт пропуску «Лужанка». Прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками митниці під час огляду його «Мерседеса» виявили 5,3 тисяч пачок тютюнових виробів різних марок. Аби приховано провезти сигарети до сусідньої Угорщини, 32-річний громадянин України запакував ними спеціально виготовлені сховки та конструктивні особливості мікроавтобуса.
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