В «Крайслері» між моторним відсіком та салоном прикордонники знайшли сигарети

Цими днями на Буковині прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили контрабандне куриво в автомобілі «Крайслер».



Автівкою залишав Україну через пункт пропуску «Порубне» громадянин Румунії. Під час проходження контролю прикордонники помітили, що чоловік помітно хвилюється, тому його автомобіль вирішили перевірити більш ретельно. У ході спільного с митниками огляду були знайдені приховані тютюнові вироби. Їх іноземець планував непомітно перевезти між моторним відсіком та салоном автомобіля. Загалом працівники пункту пропуску дістали зі сховку 270 пачок сигарет. Крім того, за спробу приховати перевезти куриво румун позбувся і свого транспортного засобу, який оцінили у 150 тисяч гривень - повідомляє ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗМІ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ.



Нагадаємо, що вчора через контрабанду сигарет втратив автівку вартістю 200 тисяч гривень і наш співвітчизник. Вранці він перетинав кордон через пункт пропуску «Лужанка». Прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками митниці під час огляду його «Мерседеса» виявили 5,3 тисяч пачок тютюнових виробів різних марок. Аби приховано провезти сигарети до сусідньої Угорщини, 32-річний громадянин України запакував ними спеціально виготовлені сховки та конструктивні особливості мікроавтобуса.