Теми дня ТВА, 11.11.2016





П’ятниця, 11.11.2016:

- Служба безпеки України попереджає про спроби дестабілізації в Україні з боку російських агентів.

- Депутат-прогульник Ростислав Білик не з'явився на чергове засідання комісії з етики.

- Держслужбовців у ЧНУ випускають уже 10 років поспіль.

- Чернівчани почали отримувати рахунки за спожите теплопостачання за 19 днів жовтня.

- 10 мільйонів гривень на втілення ідей чернівчан з міського бюджету виділять у 2017 році.

- Жива хірургія - звична практика у всьому світі, доступна навіть для українських районних лікарень.

- Паралізованій матері двох діток Ользі Лапці потрібно ще 15 000 гривень, аби дізнатися, як лікувати її недугу.

- 25 тонн гуманітарної допомоги для буковинських медустанов надіслав благодійний фонд Німеччини.

- "Портрет товариша" представили на виставці чернівецькі фотографи.

- До Чернівців привезли макети культових споруд мальовничого села з цікавою історією - Нові Бросківці.