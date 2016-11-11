Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
П’ятниця, 11.11.2016: - Служба безпеки України попереджає про спроби дестабілізації в Україні з боку російських агентів. - Депутат-прогульник Ростислав Білик не з'явився на чергове засідання комісії з етики. - Держслужбовців у ЧНУ випускають уже 10 років поспіль. - Чернівчани почали отримувати рахунки за спожите теплопостачання за 19 днів жовтня. - 10 мільйонів гривень на втілення ідей чернівчан з міського бюджету виділять у 2017 році. - Жива хірургія - звична практика у всьому світі, доступна навіть для українських районних лікарень. - Паралізованій матері двох діток Ользі Лапці потрібно ще 15 000 гривень, аби дізнатися, як лікувати її недугу. - 25 тонн гуманітарної допомоги для буковинських медустанов надіслав благодійний фонд Німеччини. - "Портрет товариша" представили на виставці чернівецькі фотографи. - До Чернівців привезли макети культових споруд мальовничого села з цікавою історією - Нові Бросківці.