Система, яка працює на захисті прав людини та громадянина

Однією з важливих суспільних цінностей в Україні є права і свободи людини і громадянина. Саме ці категорії та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.



Аналізуючи норми Конституції України очевидно, що держава гарантує систему особистих, політичних, соціально-економічних та культурно-духовних прав і свобод людини та громадянина. Втім, встановлення системи гарантій жодним чином не забезпечує автоматичної реалізації цих прав і свобод, а тим паче їх захисту. Як наслідок, з одного боку, людина володіючи правами не в змозі їх реалізувати належним чином, а з іншого – реалізуючи своє право, не може належним чином його захистити.



Насправді, питання захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина не втратило своєї актуальності і досі потребує відповідного реагування, в першу чергу, з боку самої держави.



На цьому шляху помітні позитивні результати діяльності держави. Приміром, для захисту прав громадян у кримінальних, адміністративних і цивільних справах розвинуто систему безоплатної правової допомоги. У зв’язку з чим соціально вразливі категорії осіб можуть скористатись своїм правом на правову допомогу та отримати послуги адвоката за державний кошт.



Організаційну структуру цієї системи утворюють Координаційний центр з надання правової допомоги, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які функціонують на регіональному та місцевому рівнях, а також бюро правової допомоги, які є структурними підрозділами місцевих центрів.



Завдяки системі БПД громадяни мають можливість отримати професійні послуги захисту від обвинувачення, представництва інтересів у суді, державних органах, перед іншими особами, а також послуги щодо складання документів процесуального характеру, що надають кваліфіковані правники, яких відібрано на конкурсних засадах.



У Чернівецькій області організаційну структуру такої системи представляють Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Аксенина, 5, контактний телефон (0 372) 55 31 38), Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Чернівці, вул. Університетська, 1, тел. (0 372) 51 36 12), Вижницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Вижниця, вул. Українська, 100 Б, тел (0 3730) 2 31 58), Кельменецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (смт. Кельменці, вул. Довженка, 9, тел. (0 3732) 2 02 01), та 11 бюро правової допомоги, які функціонують у всіх районах Чернівецької області.

Також, у своєму розвитку, система БПД регіону утворила та забезпечує організацію роботи мобільних консультаційних пунктів та дистанційних пунктів доступу до безоплатних правових послуг, мережа яких постійно розширюється.



Окрім цього, цілодобово працює команда спеціалістів Всеукраїнського контактного центру системи БПД, які надають необхідні консультації, довідкову та контактну інформацію в телефонному режимі за номером 0 800 213 103 (дзвінки на зазначену телефонну лінію є безкоштовними).



Отож, кожному мешканцю області, який звернеться по допомогу до фахівців системи БПД гарантовано необхідну правову інформацію, консультацію чи роз’яснення щодо врегулювання проблемних правових питань, а за потреби - послуги адвоката щодо представництва та складання документів процесуального характеру.



Якість, доступність та безоплатність правових послуг – це наша гарантія!



Жанна Патєхіна,

заступник начальника відділу організаційної роботи,

юридичного забезпечення діяльності та інформації

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної

правової допомоги у Чернівецькій області