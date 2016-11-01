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Ситуація в Чернівецькій області є контрольованою

Сьогодні, 10:25 / Коментарів: 0
Ситуація в Чернівецькій області є контрольованою
Сьогодні, 13 листопада, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було промоніторено ситуацію у районах області та в місті Чернівці, прийняті рішення щодо стабілізації проблемних ситуацій та недопущення дорожньо-транспортних пригод на дорогах державного та місцевого значення.

Загалом ситуація у районах області та у місті Чернівці є стабільною. Наразі найбільше погіршення погодніх умов спостерігається у Путильському, Вижницькому та Сторожинецькому районах. Але ситуація є контрольованою, у посиленому режимі працюють бригади для відновлення електро- та теплопостачання, передусім, у закладах соціальної сфери, та бригади для розчищення доріг державного та місцевого значення.

Відвідування у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах у більшості районів області та місті Чернівці буде призупинено на одну-дві доби.

За рішенням обласної комісії Головному управлінню Національної поліції в Чернівецькій області рекомендовано попереджувати водіїв транспортних засобів про погіршення погодніх умов та можливості виникнення дорожньо-транспортних пригод. Окрім того, на дорогах державного та місцевого значення на добу буде обмежений рух важковагового та великогабаритного транспорту із зупинкою у попередньо визначених для цього місцях. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області та ДП «Чернівецький облавтодор» рекомендовано продовжувати працювати на автошляхах державного та місцевого значення для забезпечення автомобільного сполучення між населеними пунктами області.

Довідково. За повідомленнями Українського Гідрометцентру, складна погодня ситуаціія збережеться в області протягом 1-2 діб.
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