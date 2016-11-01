14-річну дівчинку, яка перебувала у розшуку, знайшли на вулиці Руській

Небайдужа чернівчанка виявила дитину, яка з ранку 11 листопада перебувала у розшуку, та повідомила патрульних. Дівчинка перебувала у під`їзді одного з будинків на вул. Руській
12 листопада близько 3-ї години на службу 102 у Чернівцях надійшов виклик про те, що в під'їзді одного з будинків на вул. Руській перебуває розгублена дитина.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, впізнали її: 14-річнa дівчина з позавчорашнього ранку перебуває в розшуку.
Дитину відвезли у відділ поліції. Поліцейські зв'язалися з батьками дівчини.
Джерело: Погляд