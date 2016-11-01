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22:43
13 листопада

14-річну дівчинку, яка перебувала у розшуку, знайшли на вулиці Руській

22:37
13 листопада

Українські заробітчани масово їдуть до Польщі

21:57
13 листопада

Буковинські правоохоронці мають непогані статки

21:21
13 листопада

На Буковині перекрито траси у семи районах

21:14
13 листопада

Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху

21:08
13 листопада

У зв`язку з негодою в понеділок, 14 листопада, в чернівецьких школах відмінено навчання

17:32
13 листопада

У Чернівцях відкрили пункт видачі дозволів автоперевізникам

19:03
11 листопада

Буковина готується до удару стихії

16:50
11 листопада

На реалізацію ідей чернівчан з бюджету спрямують 10 мільйонів гривень

15:54
11 листопада

На Буковині зібрано врожаю на площі 120,7 тис.га

15:42
11 листопада

Майбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливості електронних сервісів ДФС

14:30
11 листопада

Новоселицький лісівник завдав державі шкоди на 200 тис.грн

14:26
11 листопада

На Буковину насувається негода

14:17
11 листопада

Буковинські вогнеборці врятували 86-річну пенсіонерку

14:10
11 листопада

Сьогодні у Чернівцях увімкнуть сирени

13:02
11 листопада

На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет

12:14
11 листопада

«Пульс» - знахідка для незадоволених роботою фіскалів

12:13
11 листопада

Чернівецький малий бізнес сплатив майже 100 млн. грн. єдиного податку

12:11
11 листопада

Податковий звіт неприбутківців: алгоритм заповнення

11:50
11 листопада

14-15 листопада для журналістів місцевих ЗМІ відбудеться прес-тур «Перші результати децентралізації»

11:48
11 листопада

Майстер лісу завдав державі шкоди на 200 тис. грн.

11:47
11 листопада

Автомобіль за 150 тисяч вилучено цієї ночі на кордоні з Румунією через приховані тютюнові вироби

11:44
11 листопада

Настільний теніс: батько і син з Буковини посіли призові місця на міжнародному турнірі у Львові

11:20
11 листопада

У Чернівцях невідомі побили активіста Гекова

11:17
11 листопада

На Буковині провели День відкритих дверей для студентів Чернівецького національного університету

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Українські заробітчани масово їдуть до Польщі

Сьогодні, 22:37 / Коментарів: 0
Українські заробітчани масово їдуть до ПольщіПоляки реєструють рекордну кількість іноземців, охочих отримати запрошення на роботу. Більшість із них – українці.

Заробітчани побоюються труднощів з оформленням на роботу через нові правила, які почнуть діяти з 1 січня.

За 9 місяців у Гданську видали 20 тис. запрошень на роботу для іноземців. У 2015-му за весь рік таких запрошень оформили 11 тис. У Бидгощі оформили 22 тис. запрошень з початку року проти 19 тис. за минулий рік. У Познані за місяць 4 тис. роботодавців заявили, що збираються взяти на роботу іноземців. Зазвичай таких до 3 тис.

З 1 січня прохання про працевлаштування іноземця коштуватиме роботодавцям 30 злотих. Роботодавцям можуть відмовляти навіть тоді, коли гроші сплачено.

У Росії працює 40% українських заробітчан.

Джерело: Погляд
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