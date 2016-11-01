Українські заробітчани масово їдуть до Польщі

Поляки реєструють рекордну кількість іноземців, охочих отримати запрошення на роботу. Більшість із них – українці.
Заробітчани побоюються труднощів з оформленням на роботу через нові правила, які почнуть діяти з 1 січня.
За 9 місяців у Гданську видали 20 тис. запрошень на роботу для іноземців. У 2015-му за весь рік таких запрошень оформили 11 тис. У Бидгощі оформили 22 тис. запрошень з початку року проти 19 тис. за минулий рік. У Познані за місяць 4 тис. роботодавців заявили, що збираються взяти на роботу іноземців. Зазвичай таких до 3 тис.
З 1 січня прохання про працевлаштування іноземця коштуватиме роботодавцям 30 злотих. Роботодавцям можуть відмовляти навіть тоді, коли гроші сплачено.
У Росії працює 40% українських заробітчан.
Джерело: Погляд