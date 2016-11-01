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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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Буковинські правоохоронці мають непогані статки

Сьогодні, 21:57 / Коментарів: 0
Буковинські правоохоронці мають непогані статки
Чомусь оприлюднені електронні декларації українських посадовців викликали здивування в людей. Нібито ніхто не здогадувався, що вони усі досить заможні люди, а те, що задекларували – лише верхівка айсберга.

У цьому декларуванні є кілька цікавіших нюансів. Насамперед, відповідні органи мають перевірити законність здобуття усього цього майна. Якщо цього не відбудеться – то запровадження такого декларування буде марним.

Окрім того, буде дуже небезпечним, якщо запровадять так звані «нульові декларації». Тобто усе вказане в цих деклараціях фактично визнають здобутим законно, а контролюватимуть лише те, що з’явиться в наступних.

Цим де-юре визнають отримане корупційним шляхом майно розкраданням надбання країни, здобуте взагалі злочинно.

- Це електронне декларування – великий крок вперед. Питання в тому, чи усю правду вони вказали у своїх деклараціях, - вважає координатор мережі «ОПОРА» в Чернівецькій області Надія Бабинська. – Потрібно з’ясувати, звідки в людей, які все життя працювали на державній службі, з’явилася величезна кількість майна. Якщо він на рік заробляв 200-300 тисяч гривень, витрачав кошти на їду, компослуги, одяг тощо і зміг здобути чималу нерухомість, велику кількість готівки тощо, то це питання до компетентних органів. Може бути, що запровадять так звану «нульову декларацію», якою узаконять все, що є в цій декларації, а все, що буде у наступних – будуть перевіряти.

За словами експерта, українці здогадувалися, що вітчизняні посадовці – дуже заможні люди, а тепер отримали промовисте підтвердження.

Зараз реєстр декларацій буде зв’язуватися з іншими реєстрами (нерухомості, транспорту тощо) і буде перевірка, чи все вказали в цих деклараціях.

Але, каже експерт, наші посадовці не такі дурні і переписують усе майно на своїх водіїв, далеких родичів, коханок чи перукарів. Тому НАБУ та НАЗК мають добре спрацювати, бо якщо не буде дій з боку правоохоронних структур, то усе це намарно.

Керівництво поліції краю


Буковинські правоохоронці мають непогані статкиСергій Пілігрім, начальник ГУ НП в Чернівецькій області

Керівника буковинської поліції можна сміливо назвати досить заможною людиною. Торік лише заробітною платою він отримав трохи більше 160 тисяч гривень, а ще 170 тисяч він задекларував він продажу нерухомості.

Щоправда, буквально за рік (з 12 лютого 2013 року по 25 березня 2014), коли він перебував на посаді директора департаменту безпеки ТОВ «Портінвест», то заробив майже 2,5 мільйона гривень. На той час це був еквівалент понад 250 тисяч доларів.

У готівці головний поліцейський краю тримає 220 тисяч доларів, а на рахунках у банку – 200 тисяч гривень.

З транспорту він має «Фольксваген» 2012 року.

Щодо нерухомості, то згідно з декларацією, уся вона залишилася в окупованому Донецьку – дві квартири, гараж та паркомісце.

Буковинські правоохоронці мають непогані статкиОлександр Чубей, заступник начальника ГУ – начальник слідчого управління

З доходів заступника начальника поліції лише зарплатня його та дружини – трохи більше 180 тисяч гривень доходу. Також вони не мають жодних заощаджень у готівці чи на банківських рахунках.

Проте у родини є чимало нерухомості – квартира, житловий будинок, гараж та чотири земельні ділянки, загальною площею майже 9 тисяч квадратів.

З транспорту у родини три легковики – ВАЗ, «Хонда» та «Фольксваген».



Буковинські правоохоронці мають непогані статкиСергій Ратушенко, заступник начальника ГУ – начальник кримінальної поліції

З доходів ще одного заступника начальника поліції лише заробітна плата – менше 140 тисяч гривень за рік. Дружина принесла у родину трохи менше 125 тисяч за цей же час. Але жодних заощаджень він також не має.

З нерухомості він має чималий житловий будинок та дві земельні ділянки на понад 1,5 тисячі квадратів.

Водночас на дружину поліцейського зареєстровано дві непогані іномарки – «Мерседес» та «Ауді».

Окрім того, поліцейському належить 50% фірми (на 675 тисяч гривень), власником якої є його дружина.

Буковинські правоохоронці мають непогані статкиІгор Доголіч, заступник начальника ГУ

Чималу нерухомість має колишній багаторічний керівник ДАІ краю. До речі, людина завжди носила погони і ніколи офіційно не займалася бізнесом.

Торік він заробив у межах 145 тисяч гривень. І ще 7 тисяч принесла дружина від підприємницької діяльності.

Як і у решти заступників керівника поліції краю, в Ігоря Доголіча та родини офіційно немає жодних заощаджень.

Натомість у родини є дві квартири, житловий будинок та п’ять земельних ділянок, загальною площею майже 3,4 тисячі квадратів. Водночас три є у курортній Яремчі, одна на Київщині, а інша на Путильщині.

З транспорту у дружини є «Мерседес», окрім того, вона є власником фермерського господарства.

Тарас Крилюк, заступник начальника ГУ

Найменше з-поміж заступників заробив Тарас Крилюк – лише трохи більше 114 тисяч зарплати та 5,6 тисячі відсотків у банку. Дружина заробила майже 42 тисячі.

Щодо заощаджень, то у нього на рахунку є трохи більше 34 тисяч гривень та 75 тисяч у готівці. А дружина має 25 тисяч гривень готівки.

З нерухомості він має чималий будинок та дві земельні ділянки площею майже 2 тисячі квадратів.

А з транспорту – «Мітсубіші».

Буковинські правоохоронці мають непогані статкиОлег Йосипів, керівник патрульної поліції Чернівців

З доходів керівника патрульних Чернівців лише заробітна плата – трохи більше 93 тисяч гривень, окрім того, він має автомобіль – стареньку «Хонду».

Жодної нерухомості, заощаджень чи цінного майна в декларації не вказано.














Керівництво прокуратури



Буковинські правоохоронці мають непогані статки Микола Якимчук, прокурор Чернівецької області

Досить пристойні доходи отримує родина обласного прокурора. На двох з дружиною – депутатом Чернівецької міської ради, торік вони заробили майже 545 тисяч гривень. Він як прокурор області, а вона – викладацькою діяльністю.

Попри те, що він є державною людиною, а саме Наталя Якимчук є представником президентської політичної сили краю, вони, як і більшість українців, не довіряють банківській системі і тримають гроші у готівці.

Із заощаджень у родини є 25 тисяч доларів, 12 тисяч євро та 160 тисяч гривень.

Також у родини є чимало нерухомості – п’ять квартир, земельна ділянка під Києвом на тисячу квадратів, гараж та допоміжне приміщення.

З транспорту у родини прокурора три пристойні іномарки – «Мерседес» та два «Фольксвагени».

Також у прокурора є цінний годинник, виготовлений фірмою «Baume & Mercier Geneve». Цей швейцарський годинник може коштувати від кількох сотень тисяч гривень.

Буковинські правоохоронці мають непогані статкиІгор Мустеца, заступник прокурора області



Разом із дружиною заступник прокурора заробив понад 600 тисяч гривень. більшість суми – 352 тисячі – принесла дружина від підприємницької діяльності.

Як і його шеф, він також надає перевагу готівці. У родини є 240 тисяч гривень, 11 тисяч доларів та 2700 євро.

З нерухомості у родини є три квартири та земельна ділянка на 900 квадратів.

А з транспорту – позашляховик «Тойота».



Буковинські правоохоронці мають непогані статки



Адріан Дутковський, заступник прокурора області

На двох з дружиною торік вони отримали сукупного доходу на понад 1,7 мільйона гривень. З яких майже 1,4 мільйона – від продажу нерухомості. Решта – зарплата.

З готівки у родини є 56 тисяч доларів.

Також у родини заступника прокурора області є чотири квартири та земельна ділянка на 1250 квадратів у сусідній Франківщині.

З транспорту на двох лише «Мітсубіші».



Буковинські правоохоронці мають непогані статкиОлег Пелепюк, заступник прокурора області

В електронній декларації його посада чомусь звучить як начальник відділу. Хоча на офіційному сайті прокуратури краю він є заступником прокурора.

З доходів у нього лише трохи більше 134 тисяч гривень зарплатні та 59 гривень відсотків.

З нерухомості він має квартиру та їздить на «Хюндаї».









Джерело: Погляд
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