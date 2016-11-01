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У Чернівцях відкрили пункт видачі дозволів автоперевізникам

Сьогодні, 17:32 / Коментарів: 0
У Чернівцях відкрили пункт видачі дозволів автоперевізникам
У Чернівцях відкрито новий пункт видачі дозволів автоперевізникам. Тепер він розміщується по вулиці Руській, 248-У.

На відкриття до Чернівців приїхали голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, народні депутати Максим Бурбак та Микола Федорук, заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації Олег Стецевич, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, голова Ради регіону учасників Асоціації міжнародних перевізників України Чернівецької області Михайло Черней.

За словами голови ради чернівецьких перевізників Асоціації міжнародних перевізників України Миколи Чорнея, такий пункт раніше був у Боянах. Проте відповідна інспекція знаходилася у Чернівцях. Тепер їх об'єднали. Тож керівництво напряму зможе контролювати роботу пункту, а також бачитиме реальний поток перевізників. Крім того, питання і проблеми, що виникають протягом робочого дня, вирішуватимуть на місці, а не курсуючи між Чернівцями і Боянами.

За словами Олега Стецевича, відкриття нового приміщення пункту видачі дозволів ПДВ «Чернівці» покращує умови праці для тих, хто видає дозволи, а також спрощує процедуру їх отримання для автоперевізників. «Об'єднуючи пункти видачі дозволів у Чернівцях та смт. Бояни Новоселицького району, керівництво Державної служби України з безпеки на транспорті, зможе покращити та пришвидшити надання послуг, які необхідні автоперевізникам», - зазначив заступник голови керівник апарату облдержадміністрації.

Після урочистого відкриття приміщення, гості заходу змогли оглянути умови в яких відтепер будуть працювати фахівці пункту видачі дозволів, а автоперевізники зможуть отримувати всі необхідні їм документи.

«Наші працівники вміють працювати з електронною базою, тому, на мою думку, близько 100 перевізників за день можуть отримувати дозволи. Робота пункту видачі дозволів буде обслуговувати не лише чернівецьких перевізників, а й тих, хто проїжджає Буковину. Загалом в Україні таких пунктів -14», - поінформував під час брифінгу голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

Джерело: прес-служба ЧОДА, BukNews
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