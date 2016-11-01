На Буковині перекрито траси у семи районах

Догори Путильського, Вижницького, Сторожинецького, Кіцманського, Глибоцького, Герцаївського та Заставнівського районів закрито для руху транспорту з 18.00 13 листопада. Як повідомили у прес-службі Патрульної поліції Чернівців, заборона діятиме орієнтовно протягом доби, на період несприятливих погодніх умов.
Буковинці, котрим довелося у неділю діставатися до Чернівців із Вижниці, розповідають, що вдень дорога була уся у заметах, машини заносило, вони буксували, на багатьох ділянках утворювалися затори.
Техніка розчищала замети, проте із снігопадом, котрий не припинявся із вечора суботи, упоратися було годі.
Джерело: Чернівецький промінь