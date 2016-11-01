Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху

У зв’язку із різким погіршенням погодних умов (зниження температури повітря, опадів у вигляді снігу, ожеледиці) Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області звертається до всіх водіїв транспортних засобів з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та рекомендує:- переобладнати автотранспортні засоби зимовими автошинами та забезпечити ланцюгами проти ковзання;- враховувати дорожні умови та дотримуватись безпечної дистанції при русі;- обирати оптимальну швидкість;що, в цілому, забезпечить запобігання створенню дорожньо-транспортних пригод.Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, звертаючись до водіїв транспортних засобів, наголошують про пильність та уважність при керуванні транспортними засобами на автошляхах краю та без нагальної потреби не вирушати у дорогу.