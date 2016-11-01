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22:43
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22:37
13 листопада

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21:14
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13 листопада

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13 листопада

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11 листопада

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11 листопада

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

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Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху

Сьогодні, 21:14 / Коментарів: 0
Буковинська служба автомобільних доріг закликає водіїв особливо ретельно дотримуватись правил дорожнього руху
У зв’язку із різким погіршенням погодних умов (зниження температури повітря, опадів у вигляді снігу, ожеледиці) Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області звертається до всіх водіїв транспортних засобів з проханням дотримуватись правил дорожнього руху та рекомендує:

- переобладнати автотранспортні засоби зимовими автошинами та забезпечити ланцюгами проти ковзання;

- враховувати дорожні умови та дотримуватись безпечної дистанції при русі;

- обирати оптимальну швидкість;

що, в цілому, забезпечить запобігання створенню дорожньо-транспортних пригод.

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області, звертаючись до водіїв транспортних засобів, наголошують про пильність та уважність при керуванні транспортними засобами на автошляхах краю та без нагальної потреби не вирушати у дорогу.
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