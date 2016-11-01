На депутата від «Нашого краю» Сергія Шахова було скоєно збройний замах
На народного депутата від «Нашого краю» Сергія Шахова було скоєно замах, пов’язаний з його опозиційною діяльністю. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, замах було скоєно вчора.
«Виїхавши з офісу помітив «хвіст»: мерседес е-класу та тойота-камрі на польських номерах. Покрутилися – підозра підтвердилося. Почали «відриватися», переслідувачі темп не зменшували. Встиг викликати поліцію. На паркуванні «України» на площі Перемоги поліція затримала мерседес, а камрі вдалося втікти», – написав він.
Сергій Шахов повідомив, що в автівці затримали трьох. Також виявлено два пістолети Макарова, заряджені бойовими, та змінні номери під сидінням.
«Написав заяву до Шевченківського відділення Національної поліції. Чекаємо на результати розслідування», – поінформував він.
«Для мене зв’язок з моєю опозиційною діяльністю – очевидний. Зрозуміло, що моє прагнення розігнати Сєвєродонецьку міськраду комусь дуже заважає. Пов’язую замах саме з цим», – підсумував Сергій Шахов.
Як відомо, Сергій Шахов, висунутий партією «Наш край», влітку цього року переміг на довиборах до Верховної Ради у 114 виборчому окрузі Луганській області.