Буковина готується до удару стихії

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:50
11 листопада

На реалізацію ідей чернівчан з бюджету спрямують 10 мільйонів гривень

15:54
11 листопада

На Буковині зібрано врожаю на площі 120,7 тис.га

15:42
11 листопада

Майбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливості електронних сервісів ДФС

14:30
11 листопада

Новоселицький лісівник завдав державі шкоди на 200 тис.грн

14:26
11 листопада

На Буковину насувається негода

14:17
11 листопада

Буковинські вогнеборці врятували 86-річну пенсіонерку

14:10
11 листопада

Сьогодні у Чернівцях увімкнуть сирени

13:02
11 листопада

На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет

12:14
11 листопада

«Пульс» - знахідка для незадоволених роботою фіскалів

12:13
11 листопада

Чернівецький малий бізнес сплатив майже 100 млн. грн. єдиного податку

12:11
11 листопада

Податковий звіт неприбутківців: алгоритм заповнення

11:50
11 листопада

14-15 листопада для журналістів місцевих ЗМІ відбудеться прес-тур «Перші результати децентралізації»

11:48
11 листопада

Майстер лісу завдав державі шкоди на 200 тис. грн.

11:47
11 листопада

Автомобіль за 150 тисяч вилучено цієї ночі на кордоні з Румунією через приховані тютюнові вироби

11:44
11 листопада

Настільний теніс: батько і син з Буковини посіли призові місця на міжнародному турнірі у Львові

11:20
11 листопада

У Чернівцях невідомі побили активіста Гекова

11:17
11 листопада

На Буковині провели День відкритих дверей для студентів Чернівецького національного університету

11:00
11 листопада

В Чернівцях відкриється міжнародна фотовиставка «ВІЙНА ЗА МИР»

10:50
11 листопада

У Чернівцях виступить тернопільський військовий духовий оркестр

16:27
10 листопада

Чернівецькі пластуни відтворили події Буковинського віча, влаштувавши квест - «Листопадовий зрив»

15:36
10 листопада

Гільчанське лісництво ДП «Сторожинецький лісгосп» працює на повну потужність

15:28
10 листопада

Долю помічника лісничого, який підозрюється у розтраті майна, підробці документів та хабарництві, вирішить суд

15:26
10 листопада

Сьогодні в районі проспекту Незалежності не буде води

13:50
10 листопада

В Чернівцях стартував Тиждень знань безпеки життєдіяльності!

11:05
10 листопада

Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий стан і доходи

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
11 листопада о 13.00
(вул. Героїв Майдану, 242) Чернівецькою міською організацією Товариства Червоного Хреста України буде передаватися гуманітарний вантаж у вигляді медичних засобів реабілітації та медичних лікувальних матеріалів фірми Гартманн, який надійшов від Konvoirgruppe Waldek-Frankenberg e.V. (Німеччина) для КУ «Обласного клінічного онкологічного диспансеру» та представлення благодійників, які здійснили оплату транспортних послуг трьох великогабаритних автомобілів.
11 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція директора МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександра Меленчука.
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.
З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів.
О 12.30 спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Буковина готується до удару стихії

Сьогодні, 19:03 / Коментарів: 0
Буковина готується до удару стихіїСьогодні заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації Олег Стецевич та заступник голови облдержадміністрації Ігор Богатирець провели селекторну нараду з головами районних державних адміністрацій та засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної бепзекуи
Участь у нараді також взяли керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
Зокрема, нараду проведено з метою перевірки стану готовності відповідальних служб та структури до вжиття всіх заходів задля мінімізації шкоди, яка може статися внаслідок ускладнення погодних умов 13 – 14 листопада на території області.
Як повідомила начальник Чернівецького обласного гідрометцентру Тетяна Негадайлова, нині очікується вихід на територію України циклону, що сформувався над Балканами. Чернівецька область першою прийматиме цей циклон.
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