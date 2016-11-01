Буковина готується до удару стихії

Сьогодні заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації Олег Стецевич та заступник голови облдержадміністрації Ігор Богатирець провели селекторну нараду з головами районних державних адміністрацій та засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної бепзекуи
Участь у нараді також взяли керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
Зокрема, нараду проведено з метою перевірки стану готовності відповідальних служб та структури до вжиття всіх заходів задля мінімізації шкоди, яка може статися внаслідок ускладнення погодних умов 13 – 14 листопада на території області.
Як повідомила начальник Чернівецького обласного гідрометцентру Тетяна Негадайлова, нині очікується вихід на територію України циклону, що сформувався над Балканами. Чернівецька область першою прийматиме цей циклон.
З обіду суботи (12 листопада)розпочнуться дощі, в горах вони одразу ж перейдуть в мокрий сніг, на рівнині – до кінця дня суботи буде переважно дощова погода. Протягом неділі на Буковині пройдуть сильні опади, на рівнині вони до середини ночі