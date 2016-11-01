Золото Пшонки

Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
(вул. Героїв Майдану, 242) Чернівецькою міською організацією Товариства Червоного Хреста України буде передаватися гуманітарний вантаж у вигляді медичних засобів реабілітації та медичних лікувальних матеріалів фірми Гартманн, який надійшов від Konvoirgruppe Waldek-Frankenberg e.V. (Німеччина) для КУ «Обласного клінічного онкологічного диспансеру» та представлення благодійників, які здійснили оплату транспортних послуг трьох великогабаритних автомобілів.
у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка. З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів. О 12.30 – спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу. До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
Віктор Пшонка – генеральний прокурор часів колишнього президента Віктора Януковича та його вірний соратник, відомий поціновувач золота та розкоші. Востаннє з’являвся на публіці два з половиною роки тому. І він, і його син Артем в Україні оголошені у розшук. Чим живе родина зараз, залігши на дно та перебуваючи у тіні? Ми з'ясували, що в одному родина Пшонки точно собі не зрадила – у своїй пристрасті до... золота. Олександр Чорновалов виявив сліди колишнього прокурора в анексованому Криму, а саме знайшов там його діючий ювелірний бізнес, який родина Пшонки перевезла туди з України.
Таємничі статки «прокурорських»
Від прокурорів колишніх – до нинішніх. Ми і далі допомагаємо Юрію Луценку виявляти тих його підлеглих, стиль життя яких не відповідає офіційним доходам. Деякі працівники генеральної прокуратури не соромляться декларувати чималі статки – просторі квартири, будинки чи дорогі автівки. Але звідки все це у держслужбовців зі скромною зарплатою? Катерина Каплюк продовжує перевіряти українських прокурорів на доброчесність.
Програма «СХЕМИ» – проект Радіо Свобода та UA:Першого каналу.