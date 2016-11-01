УКРАЇНЕЦЬ, ЯКОМУ АНГЛІЙСЬКІ КОРОЛІ ВІДДАВАЛИ ЧЕСТЬ ПЕРШИМИ

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На Буковину насувається негода

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Сьогодні у Чернівцях увімкнуть сирени

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На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет

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11 листопада

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11 листопада

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11 листопада

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11 листопада

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11 листопада

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11:00
11 листопада

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11 листопада

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16:27
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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11 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція директора МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександра Меленчука.
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.
З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів.
О 12.30 спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
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УКРАЇНЕЦЬ, ЯКОМУ АНГЛІЙСЬКІ КОРОЛІ ВІДДАВАЛИ ЧЕСТЬ ПЕРШИМИ

Сьогодні, 18:50 / Коментарів: 0
УКРАЇНЕЦЬ, ЯКОМУ АНГЛІЙСЬКІ КОРОЛІ ВІДДАВАЛИ ЧЕСТЬ ПЕРШИМИ
У Великобританії найвища військова нагорода – Хрест Вікторії. Згідно з правилами, при зустрічі з кавалерами цього ордену британські королі повинні вітатися і віддавати їм честь першими.

При цьому інші нагороди воїн може не носити. 15 жовтня 1917 року перед Букінгемським палацом цю найвищу нагороду отримав українець з “Канадщини” Пилип Коновал. За який такий подвиг він отримав цю найвищу нагороду? Давайте все по порядку.
ukrreal.info

15 вересня 1888 року в селі Кутківці Подільської губернії (нині Чемеровецький район Хмельницької області) на кордоні з тодішньої Австро-Угорською імперією в родині каменяра Мирона Коновал народився хлопчик Пилип.

У 20 років він одружується, а згодом у подружжя народжується дівчинка Марія. У 25 років через Владивосток емігрував до Канади. З початком Першої світової війни Пилип Коновал вступає до Оттавського 77-го піхотного батальйону.

Проблема була в тому, що більшість українців Канади були із Західної України, яка в той час була під владою ворожої Австро-Угорщини. Ці українці вважалися “австрійцями” і потенційними ворогами, тому в період з 1914 по 1920 роки тисячі українців потрапили в 24 концентраційних табори. Коновала врятувало те, що він походив з частини України, яка на той час перебувала під владою Російської імперії.

Вербувальники зарахували його як підданого союзної держави РІ і без коливань прийняли на військову службу. Після дев’яти місяців муштри солдати відправляються через Галіфакс і Ліверпуль на фронт до Франції. Ось тут найцікавіше.

21 серпня 1917 року поблизу французького містечка Ланс німецькі війська затиснули канадську армію в кліщі. У відділенні Коновала загинули всі старші офіцери. Про атаку ніхто й не мріяв: безперервний кулеметний вогонь не давав підняти голови. Тоді Пилип сам відправився на кулеметне гніздо. Всі його товариші перехрестилися: капрал вже не повернеться … раптом … На горизонті з’явився капрал Коновал з кулеметом під пахвою. Виявилося, що він вступив у рукопашну з кулеметниками, переміг десятьох солдатів, потім, атакувавши друге гніздо, також знищив гарнізон і зі словами “А нащо мертвим кулемет? Чого добро буде пропадати?” взяв кулемет з собою.

Наступного дня він знову самостійно атакував інше кулеметне гніздо, знищив кулемет і трьох німецьких солдатів. Уже в своєму окопі, коли Коновал рапортував офіцерові, отримав кулю в обличчя. Це і врятувало німців: хто знає скільки їх відправилося б у Вальгаллу, якби не поранення українця.

І ось, 15 жовтня 1917 року, перед Букінгемським палацом у Лондоні на великому військовому параді король Георг V нагородив українця з Поділля Хрестом Вікторії – найвищою і найпочеснішою нагородою Британської імперії. “Ваш подвиг є найвідважнішим і незрівнянним в моїй армії. Прошу особисто прийняти мою подяку”. Саме ці слова британський король сказав простому селянину з Поділля.

Ще один цікавий факт: Хрест Вікторії виготовляється виключно з металу російських гармат, які були захоплені британською армією під час Кримської війни. Дрібничка, а приємно … Згодом, разом з іншими українцями, був у Канадському сибірському експедиційному війську, яке готували до боїв з більшовиками. Там його звела доля з Василем Енгельгардтом, нащадком поміщика, у якого служив Тарас Шевченко. Так, правду кажуть: “У житті, як на довгій ниві”…

Після війни Пилип Коновал через складну економічну ситуацію в Канаді працює прибиральником і сторожем в Нижній палаті Парламенту. “Я прибираю бруд в Європі з рушницею, а тут я його прибираю шваброю”. У 1956 відбувалося частування всіх кавалерів Хреста Вікторії в знак 100-річчя славного ордена Британської Імперії. Королева Єлизавета II постановила, що спеціальні урочистості відбудуться в Лондоні, на які запрошувалися всі живі власники Хреста Вікторії. Але складна фінансова ситуація не могла дозволити українцю поїхати на дійство.

І тут Коновала врятувало українське ветеранське товариство. Українсько-Канадський Легіон зібрав 5000 доларів для поїздки. “Будьте ласкаві, щоб висловити мою Вам подяку, для кожного українського легіонера канадського філії, який вніс свій посильний внесок у цю велику суму грошей, що спрямовуються мені останнім часом. Я був дуже здивований, і я не чекав такого. Я знав, що серед друзів моїх Український народ, але я ніколи не думав, що вони можуть бути так близько й можуть зробити так багато для бідолахи, як я. Це безсумнівно, допоможе мені в незабутній моїй поїздці до Англії і буду радий розповісти вам про неї, коли я повернуся. Ще раз спасибі Вам усім і особливо Вам, містер Павлюк, я впевнений, що саме через вас, я отримав це”.

Стівен Павлюк – учасник Першої світової, який кинув клич серед українців-ветеранів зібрати кошти для героя. І ось він і ще 300 кавалерів взяли участь в параді в Гайд-парку, який прийняли її Величність королева Єлизавета і принц Філіп.

Помер Пилип Коновал на 72-му році життя. Його Хрест Вікторії та інші медалі були довірені Богданові Панчуку, канадському українському ветеранові, який служив в канадських військово-повітряних силах під час війни і який став керівним членом товариства канадських українських ветеранів. Ці медалі згодом придбав Канадський військовий музей, де вони досі зберігаються. Коновала поховав його полк з усіма військовими почестями з Українською католицькою церквою Іоанна Хрестителя на цвинтарі Нотр Дам в Оттаві.

У той час, коли українець Коновал отримував королівські почесті, його дружина загинула в сталінських концтаборах, а дочка Марія пройшла жахливу систему сталінських дитячих будинків і колгоспно-кріпацького життя, але так і не побачила свого батька …

“Як і не зник шрам на обличчі Пилипа Коновала, так і не змовкне слава цього загиблого канадського солдата українського походження: золотими літерами вписано його ім’я в історію Канади та Першої світової війни.”

Іван Дубченко

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