Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
(вул. Героїв Майдану, 242) Чернівецькою міською організацією Товариства Червоного Хреста України буде передаватися гуманітарний вантаж у вигляді медичних засобів реабілітації та медичних лікувальних матеріалів фірми Гартманн, який надійшов від Konvoirgruppe Waldek-Frankenberg e.V. (Німеччина) для КУ «Обласного клінічного онкологічного диспансеру» та представлення благодійників, які здійснили оплату транспортних послуг трьох великогабаритних автомобілів.
у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка. З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів. О 12.30 – спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу. До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудетьсявідкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
Президент України Петро Порошенко має віллу на півдні Іспанії. Утім, українці про неї нічого не знають. Президент її ніколи не вносив до своєї декларації. Справа в тому, що вілла оформлена на його іспанську фірму. Тож і декларувати її як власну нерухомість президент не вважає за потрібне. Він вказав у декларації лише фірму, на яку ця вілла записана. Та хіба це дасть простому громадянину хоч якесь уявлення про те, що у президента виявляється є приватна резиденція на Середземному морі? А скільки ще такого майна – вілл, яхт, літаків інших можновладців криється за фірмами, самі назви яких українцю ні про що не скажуть? Попри таку таємничість, ми знайшли віллу президента Порошенка в Іспанії. А також вілли його близьких соратників – депутата Ігоря Кононенка та заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Це історія не про корупцію. Ця історія – про непрозорість влади. Спеціальне розслідування програми «Схеми».
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