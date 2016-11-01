Міхаел Саакашвілі заявив про створення своєї політичної партії - підмурки АП затряслися

"Ми будемо створювати нову широку політичну силу, нашою метою є дострокові парламентські вибори", - сказав Саакашвілі. За його словами, в ній будуть молоді люди, які хочуть змінювати країну. Колишній губернатор пообіцяв, що в ній не буде людей, які працювали у Верховній Раді більше одного терміну, і не буде олігархів".
Саакашвілі також розповів, що президент Петро Порошенко пропонував йому очолити його партію "БПП Солідарність", але він відмовився.
"Президент України за останній рік, поки я працював, неодноразово пропонував мені посаду прем'єр-міністра України, а також неодноразово пропонував мені очолити його партію" Солідарність ". Я відмовився і також не пішов за його списками в одеському регіоні. Це було моє свідоме рішення і пов'язане воно з тим, що всі ці партії, особливо пов'язані з владою, особливо пов'язані з президентом, повністю засмічені прогнилими, антинародними елементами ", - заявив Саакашвілі.
P.S. Тим часом стало відомо, що 21-22 листопада Міхаел Саакашвілі відвідає з неформальним візитом Брюссель. Це за два дні до візиту в Брюссель Петра Прошенка. А 23-24 листопада Міхаел Саакашвілі продовжить свій вояж до Вашингтона.
Цікаво розгортаються події!