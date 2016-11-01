На реалізацію ідей чернівчан з бюджету спрямують 10 мільйонів гривень

Переможцями програми «Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі) стали 25 малих та 6 великих проектів. Таке рішення прийнято 11 листопада на підсумковому засіданні експертної групи під головуванням міського голови Олексія Каспрука. На реалізацію цих проектів загалом потрібно 10 мільйонів гривень.
Міський голова Олексій Каспрук відзначив високу активність чернівчан у Бюджеті участі,яка є однією з найвищих в Україні. Загалом до участі у програмі чернівчани подали 58 проектів, з яких 37 було допущено до голосування. Це 12 великих проектів (фінансування від 300 тис. грн. до 1000 тис. грн.) та 25 малих (фінансування до 300 тис. грн.). Загальна сума бюджетів проектів, що допущені до голосування 14 819 727 грн. Найбільший бюджет 999 403 грн., найменший - 18 680 грн.
Серед авторів проектів було 30 чоловіків та 28 жінок. Найбільш активними учасниками програми були чернівчани віком від 25 до 59 років, молодих авторів віком від 19 до 24 років було двоє, понад 60 років – 6 осіб.
Загалом за 37 проектів проголосувало понад 8000 чернівчан. За результатами підрахунку голосів, переможцями стали 25 проектів з категорії «малих» та 6 проектів в категорії «великі». За умовами програми на реалізацію малих проектів запланували 5 400 000 гривень, на великі – 3 600 000 гривень.
Враховуючи активність чернівчан при голосуванні за великі проекти, міський голова Олексій Каспрук, запропонував реалізувати 6 великих проектів, що набрали найбільшу кількість голосів, за рахунок коштів передбачених на реалізацію міської бюджетної програми «Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі) та шляхом залучення коштів бюджету розвитку міського бюджету Чернівців. Пропозицію міського голови підтримали всі члени експертної групи.
Ще 6 великих проектів, які набрали менше голосів, міський голова запропонував реалізувати шляхом включення їх розпорядниками коштів до бюджетних запитів під час формування проекту бюджету на 2017 рік. Він висловив сподівання, що депутати підтримують таку пропозицію.
Більшістю голосів членів експертної групи до реалізації допущено усі 25 малих проектів із загальним обсягом фінансування 5,4 млн.грн.
Таким чином, місто Чернівці стає одним із лідерів серед міст України з найбільшим обсягом фінансування на реалізацію проектів - ініціатив мешканців.
Втіленням ідей чернівчан займатимуться департаменти та управління міської ради під контролем громади.