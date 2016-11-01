Станом на 1 листопада п.р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) в області зібрано на площі 120,7 тис.га, що на 4,4% більше, ніж на 1 листопада 2015р. Вже зібрано 98,5% від посіяного, тоді як у минулому році на початок листопада було зібрано 98,4% площ. Про це повідомляє заступник начальника головного управління статистики Г.І. Петрова.
Валовий збір зерна склав 514,4 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 2,8% менше, ніж на 1 листопада 2015р. Урожайність зернових культур станом на 1 листопада п.р. становила 42,6 ц/га. Серед зернових культур найбільш урожайними були кукурудза – 48,9 ц/га, озима пшениця – 40,9 ц/га, ячмінь ярий – 35,0 ц/га та ячмінь озимий – 32,6 ц/га.
Найвищого показника урожайності зернових культур досягнуто сільгосппідприємствами Сокирянського (58,5 ц/га), Глибоцького (49,1 ц/га) та Кіцманського (48,2 ц/га) районів.