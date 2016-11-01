Майбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливості електронних сервісів ДФС

Про це пТрадиційно, восени для студентів економічних спеціальностей міських ВУЗів та коледжів представники фіскального відомства Чернівців проводять тематичні лекції та Дні відкритих дверей. Нещодавно фахівці Чернівецької ОДПІ завітали до студентів третього курсу Чернівецького коледжу дизайну та економіки.
Темою лекції стали сучасні електронні сервіси ДФС, які значно полегшують спілкування із контролюючими органами та оптимізують роботу бізнесу.
Начальник відділу організації роботи Чернівецької ОДПІ Наталія Бальон розповіла, що завдяки електронному сервісу з укладання Договору про визнання електронних документів, платник подає звітність до податкової інспекції в електронному вигляді, реєструє податкові та акцизні накладні у Єдиному реєстрі податкових або акцизних накладних.
Не витрачаючи часу на відвідування податкової інспекції, юридична або фізична особа-підприємець завдяки електронним сервісам має змогу зареєструватись платником ПДВ, анулювати таку реєстрацію, отримати витяг з реєстру платників ПДВ, зареєструватись платником єдиного податку, отримати довідку про відсутність заборгованості, а також низку різноманітних витягів із систем електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального.
Завдяки електронному сервісу «Дані про взяття на облік платників податків» платник може перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо перебування їх на обліку в органах ДФС, із «Реєстру страхувальників» - отримати дані про взяття на облік платника єдиного внеску.
Електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» дозволяє громадянам здійснити перевірку потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету (отримати інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу у юридичної або фізичної особи-підприємця вцілому по Україні).
Через електронні сервіси «Дані Реєстру платників ПДВ» та «Анулювання реєстрації платника ПДВ» можливо перевірити бізнес-партнерів щодо їх реєстрації платником ПДВ або анулювання реєстрації платника ПДВ.
Сервіс «Реєстр платників єдиного податку» дозволяє перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо їх реєстрації платником єдиного податку.
Громадянин, придбавши товар у магазині, за отриманим фіскальним чеком може перевірити інформацію щодо реєстрації в органах ДФС касового апарату, на якому продавцем товарів або послуг був роздрукований цей фіскальний чек. Це можливо завдяки електронним сервісам «Інформація про РРО» та «Інформація про книги ОРО».
Найбільше зацікавили майбутніх економістів та бухгалтерів можливості «Електронного кабінету платника», де платники мають змогу не лише отримати інформацію із реєстрів, бланки звітності, контактні дані та адреси центрів обслуговування, а й листуватись із органом ДФС в електронному вигляді. Оновлений сервіс надає можливість платнику працювати у режимі реального часу за допомогою персональних комп’ютерів та смарт-пристроїв без встановлення спеціалізованого програмного забезпечення.
На завершення лекції посадовець запросила майбутніх клієнтів фіскального відомства відвідати Центр обслуговування платників, щоб не лише на екрані, а й на практиці відчути усі переваги онлайн спілкування. Приємно, що такі зустрічі приносять реальну користь як студентам, так і податківцям, і дуже часто перетворюються на довірчі бесіди, що сприяє вихованню податкової культури, застосовуванню податкових знань у повсякденному житті. Проведення таких заходів дозволить майбутнім платникам податків відчути себе повноцінними громадянами України, сумлінно виконувати свої обов’язки перед державою. А декому, можливо, вибрати майбутню професію.