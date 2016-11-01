На Буковину насувається негода

[thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2016-11/1478863472_1470797189_20150103110752n.jpg[/thumbЗа повідомленням Чернівецького гідрометеоцентру, в зв’язку з виходом активного циклону з Балкан ближчими днями у Чернівцях та по області очікується різка зміна погоди.
Зокрема, удень 12 листопада пройдуть сильні опади у вигляді дощу з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ввечері посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с. Протягом доби 13 листопада по території області відмічатимуться сильні, на сході області - дуже сильні снігопади, посилення північно-західного вітру до 25-28 м/с, хуртовини, формування снігового покриву, на дорогах снігові замети. Температура повітря протягом доби становитиме 0-5º морозу.